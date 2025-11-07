قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
إنتر ميامي يخطط لتكريم ميسي بـ مكافأة خالدة.. خطوة لم يفعلها برشلونة

ميسي
ميسي
أمينة الدسوقي

يستعد نادي إنتر ميامي الأمريكي لتقديم مكافأة غير مسبوقة لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن قرر النادي تمديد عقده لعامين إضافيين، ووفقا لتقارير صحفية أمريكية، تدرس إدارة النادي إطلاق اسم ليونيل ميسي على ملعبه الجديد المنتظر افتتاحه عام 2026، في خطوة تهدف لتخليد مسيرة النجم الأسطوري مع الفريق منذ انضمامه صيف 2023.

ملعب جديد باسم البرغوث

تبحث إدارة إنتر ميامي عدة خيارات لتسمية الملعب الجديد، ويأتي مقترح «ملعب ليونيل ميسي» في مقدمتها، اعترافًا بالتأثير الفني والتسويقي الضخم الذي أحدثه اللاعب داخل النادي والدوري الأمريكي.


يحظى المقترح بترحيب واسع داخل النادي، خاصة بعد النقلة النوعية التي شهدها الفريق منذ وصول ميسي، سواء من حيث الأداء على أرض الملعب أو من الناحية الاقتصادية والجماهيرية، حيث تضاعفت عائدات النادي بشكل غير مسبوق.

برشلونة لم يفعلها

اللافت أن نادي برشلونة الإسباني، الذي شهد أزهى فترات تألق ميسي وارتبط اسمه بتاريخه الذهبي، لم يقدم على خطوة مشابهة لتخليد نجمه الأبرز رغم إنجازاته القياسية معه، وهو ما يجعل مبادرة إنتر ميامي محط اهتمام عالمي.

إعلان التجديد بطريقة مبتكرة

وكان نادي إنتر ميامي، أعلن تجديد عقد ليونيل ميسي حتى ديسمبر 2028، ليبقى النجم الأرجنتيني مع الفريق حتى بلوغه 41 عاما، وظهر ميسي في مقطع فيديو نشره النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، وهو يوقع على العقود الجديدة وسط أجواء مميزة، حيث أزيح الستار ليظهر خلفه ملعب «فريدم بارك» الجديد قيد الإنشاء، الذي يتوقع أن يحمل اسمه مستقبلا.

ميسي

تأثير ميسي يتجاوز المستطيل الأخضر

أفاد الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) بأن العقد الجديد يمتد لثلاثة مواسم، فيما أشارت شبكة ESPN إلى أن إدارة النادي تعتزم استثمار شهرة ميسي العالمية في الترويج للعلامة التجارية لملعبها الجديد الذي سيُفتتح عام 2026.

ويأتي هذا التمديد تتويجا لما قدمه ميسي منذ وصوله، إذ قاد الفريق لتحقيق لقبين هما كأس الدوريات ودرع الجماهير، وساهم في رفع شعبية الدوري الأمريكي إلى مستويات قياسية.

أرقام مذهلة في أمريكا

منذ انضمامه إلى إنتر ميامي عام 2023، خاض ميسي 82 مباراة سجل خلالها 71 هدفا وقدم 36 تمريرة حاسمة، بينها 6 أهداف من ركلات حرة و4 من ركلات جزاء، مؤكدًا أنه ما زال في قمة عطائه رغم تقدمه في العمر.

سجل استثنائي عبر المسيرة

على مدار مسيرته مع الأندية، أحرز ميسي أكثر من 962 هدفًا في 781 مباراة، منها 672 هدفًا بقميص برشلونة خلال 17 عامًا، و32 هدفًا مع باريس سان جيرمان في موسمين، قبل أن يكتب فصلًا جديدًا من المجد في الولايات المتحدة.

إنجازات دولية خالدة

دوليا، يملك ميسي سجلا مذهلا مع منتخب الأرجنتين بتسجيله 130 هدفا في 217 مباراة، منها 114 هدفا مع المنتخب الأول، وقاد ميسي بلاده إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وحقق لقب كوبا أمريكا مرتين في 2021 و2024، بعد أن عانى سابقًا من خسارة ثلاثة نهائيات.

