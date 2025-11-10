ميسي يقود قائمة الأرجنتين استعدادا لمواجهة أنجولا الودية

انضم ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، إلى قائمة منتخب الأرجنتين استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها يوم 14 نوفمبر الجاري على ملعب "11 نوفمبر"، في إطار الاحتفالات بـ عيد استقلال أنجولا، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ومن المقرر أن تكون المواجهة احتفالية كبرى، حيث تقدر تكلفتها بنحو 12 مليون دولار، نظرًا لمشاركة ميسي ونجوم المنتخب الأرجنتيني، ما يجعلها واحدة من أغلى المباريات الودية في تاريخ القارة الإفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين عبر موقع "إكس" صورة لميسي أثناء وصوله إلى معسكر المنتخب، برفقة زميله في إنتر ميامي ورفيقه في منتخب التانجو رودريجو دي بول، في أجواء احتفالية بين الجماهير.

قائمة منتخب الأرجنتين

وأعلن المدير الفني ليونيل سكالوني القائمة الرسمية للمباراة، والتي ضمت أبرز نجوم التانجو وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وجاءت كالتالي:

جيرونيمو رولي (أولمبيك مرسيليا)، والتر بينيتيز (كريستال بالاس)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، خوان فويث (فياريال)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ماركوس سينسي (بورنموث)، نيكولاس تاجليافيكو (أولمبيك ليون)، فالنتين باركو (ستراسبورج)، ألكسيس ماك أليستر (ليفربول)، ماكسيمو بيروني (كومو)، رودريجو دي بول (إنتر ميامي)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، نيكولاس باز (كومو)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، جيانلوكا (بنفيكا)، نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، خواكين بانيتشيلي (ستراسبورج).

وتأتي هذه المواجهة ضمن تحضيرات منتخب الأرجنتين للمواعيد الدولية القادمة، حيث يسعى سكالوني إلى تجربة بعض العناصر الشابة إلى جانب النجوم الكبار، في ظل متابعة إعلامية كبيرة لحضور ميسي الذي يتوقع أن يكون نجم الحدث في اللقاء الاحتفالي.