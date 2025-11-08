قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استهداف سيارتين وشهداء وإصابات في شبعا وميس الجبل في لبنان

منار عبد العظيم

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ صباح اليوم غارة جوية استهدفت سيارة مدنية على طريق يربط بين الجنوب اللبناني ومنطقة البقاع شرقي البلاد.

 وأسفرت الغارة عن اشتعال النيران في المركبة واستشهاد عدد من ركابها، إضافة إلى إصابة آخرين.

 وقع الاستهداف في منطقة شبعا الواقعة جنوب شرقي لبنان، قرب مثلث الحدود اللبنانية – السورية – الإسرائيلية، وهي منطقة شديدة الحساسية.

هجوم ثانٍ في ميس الجبل

وأضاف سنجاب أن الغارة الأولى جاءت بعد هجوم مماثل في منطقة ميس الجبل جنوب لبنان، إحدى المناطق المكتظة بالسكان، ما أسفر عن وقوع إصابات جديدة بين المدنيين. وأكد أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهدافه لمناطق متعددة في الجنوب اللبناني، مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء القرى والبلدات الحدودية منذ ساعات الصباح.

تفاصيل الاستهدافات

وأشار المراسل إلى أن الاستهداف الأول وقع في بلدة بنت جبيل، حيث أطلقت طائرات إسرائيلية صاروخين على سيارة بالقرب من مستشفى صلاح غندور، الذي سبق أن تعرض لاعتداء مماثل خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان العام الماضي. 

أما الاستهداف الثاني فتم في بلدة شبعا، وهي المرة الأولى التي تُستهدف فيها سيارة مدنية في تلك المنطقة منذ بداية التصعيد الأخير.

تفاقم التوتر على الحدود

وأكد سنجاب أن هذه الغارات تأتي في إطار توسيع رقعة الاعتداءات الجوية على الأراضي اللبنانية خلال الأيام الماضية، مع استمرار عمليات القصف المتبادل بين الجانبين. ويشهد الجنوب اللبناني حالة استنفار واسعة في صفوف الأهالي والدفاع المدني تحسبًا لأي استهداف جديد، في حين لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية حول الغارة الأخيرة أو حصيلة الضحايا النهائية.

