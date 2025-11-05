جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اغتيال عنصر من قوات الرضوان التابعة لحزب الله، مشيرا إلى القضاء على نحو 20 عنصرًا خلال الشهر الأخير.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش قضى على عنصر من قوة الرضوان في حزب الله".

وأضاف: "هاجم الجيش في وقت سابق اليوم وقضى على المدعو حسين جابر ديب والذي كان عنصرا في قوة الرضوان لحزب الله والذي دفع بمخططات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها".

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل لإزالة التهديدات، حيث قضى خلال الشهر الأخير على نحو 20 مُخربًا من حزب الله شكلت أنشطتهم خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

