صوته راح من الانفعال .. أحمد موسي يفضح أكاذيب الـ bbc بعد فضيحة ترامب

قال الاعلامي احمد موسى ان بي بي سي كانت تقطع الفيديوهات وتنشر أكاذيب عن مصر، موضحا أنه من اللحظة الأولي وهو يعرفهم ويعرف أكاذيبهم.

ولفت موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهمه بالكذب، مرددا أن البي بي سي لم تكن محاديه أبدا تجاه الموضوعات والتقارير التي تنشرها عن مصر.

ونوه موسي أن بي بي سي دائما ما تفتح أبوابها أمام الجماعة الإرهابية، قائلا بانفعال كبير: على بي بي سي إن تغلق بعد الفضائح والأكاذيب التي تنشرها .

وقدم موسي التحية الي الرئيس الامريكي دونالد ترامب: استمر في إجراءات القانونية بمقتضاه هذه الشبكة .