البديوي يطالب بسرعة حل مشكلة الصرف الصحي بالعياط.. والإسكان تشكل لجنة

تقدم النائب محمد البديوي عضو مجلس الشيوخ، بطلب عاجل إلى وزير الإسكان لحل مشكلات الصرف الصحي بمدينة العياط وقرى المركز التابع لمحافظة الجيزة، باعتبارها من أكثر الملفات إلحاحا ومعاناة للأهالي على مدار سنوات عديدة.

وفي استجابة سريعة، انتقلت لجنة رفيعة المستوى من وزارة الإسكان وشركة المياه والصرف الصحي بالجيزة إلى مركز العياط، لتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية جرزا ورافع مياه مساكن جرزا للوقوف على أسباب التأخير ووضع حلول فورية.

وأسفرت الزيارة عن قرارات حاسمة أهمها:

-وضع جدول زمني محدد للانتهاء من محطة معالجة صرف جرزا مع تقارير أسبوعية تُرفع لوزير الإسكان.

-تسريع استكمال شبكات الصرف بالقرى التي بدأ العمل بها.

-سرعة الانتهاء من محطة الرفع المركزية بكفر عمار للربط مع محطة جرزا.

-إدراج باقي قرى العياط ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب محمد البديوي أن ملف الصرف الصحي أولوية قصوى، وأنه مستمر في المتابعة الميدانية حتى التنفيذ الكامل، مشددًا على أن خدمة أهالي العياط التزام لا تراجع عنه.

وفي ختام الزيارة ، وجّه النائب محمد البديوي، الشكر لوزير الإسكان على سرعة الاستجابة، وللمهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان على المتابعة الجادة والعمل الميداني لسرعة إنجاز ملف الصرف الصحي.