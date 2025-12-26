قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالمراكز والمدن بالجيزة بداية 2026

قافلة طبية
قافلة طبية
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، عن انطلاق خطة القوافل الطبية العلاجية على مستوى المراكز والمدن وذلك خلال النصف الأول من العام الجديد، حيث تبدأ اعتبارًا من يوم 2 يناير ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر حتى نهاية يونيو 2026.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن القوافل الطبية تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة من خلال تنفيذ إجمالي 36 قافلة علاجية مجانية مع التركيز على المناطق النائية والقرى والمراكز الأولى بالرعاية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية.


وأضاف المحافظ أن خطة القوافل تشمل تنظيم حملات طبية شاملة في مختلف التخصصات وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والنهوض بها، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
كما وجّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم الدعم الكامل للقوافل الطبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تنفيذها بشكل فعّال، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.


وتستهدف خطة القوافل خلال شهر يناير 2026  قرية الودي بمركز الصف يومي الجمعة والسبت 2 و3 يناير، وقرية كفر حكيم بمركز كرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 يناير، وقرية القطا بمركز منشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 16 و17 يناير، ومنطقة الأمل بمدينة السادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، وقرية نزلة الشوبك بمركز البدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 يناير، وقرية البرغوثي بمركز العياط يومي الجمعة والسبت 30 و31 يناير.
أما خلال شهر فبراير 2026، فتتوجه القوافل إلى منطقة «ابني بيتك الخامسة» بمدينة السادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 فبراير، وقرية الحاجر بمركز منشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير، وقرية كومبرة بمركز كرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 فبراير، وقرية كفر أبو الحديد بمركز منشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 13 و14 فبراير، ومنطقة كفر غطاطي بحي الهرم يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 فبراير، ومنطقة روضة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 فبراير.
وفي شهري مارس وأبريل 2026، تنطلق القوافل إلى قرية أبو رواش بمركز كرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 مارس، وقرية منشأة دهشور بمركز البدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس، ومنطقة نزلة السمان بحي الهرم يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 مارس، وقرية ناهيا بمركز كرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 مارس، ومنطقة 800 فدان بمدينة السادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 31 مارس و1 أبريل، وقرية أطريس بمركز منشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 3 و4 أبريل، وقرية دهشور بمركز البدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أبريل، وقرية بني مجدول بمركز كرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 أبريل، ومنطقة مساكن دهشور بمدينة السادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 أبريل، وقرية منديشة بمركز الواحات يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 أبريل.
أما خلال شهر مايو 2026، فتُنظَّم القوافل بقرية وردان بمركز منشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 1 و2 مايو، وقرية كفر حكيم بمركز كرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مايو، وقرية المنيا بمركز الصف يومي الجمعة والسبت 8 و9 مايو، والمنطقة الرابعة «ابني بيتك» بمدينة السادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 مايو، وقرية الرقة الغربية بجنوب العياط يومي الجمعة والسبت 15 و16 مايو، وقرية منشأة دهشور بمركز البدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 مايو.
وفي شهر يونيو 2026، تستهدف القوافل منطقة «الربوة» بمدينة السادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 يونيو، وقرية أبو غالب بمركز منشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 4 و5 يونيو، وقرية بني مجدول بمركز كرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يونيو، وقرية القبابات بمركز أطفيح يومي الجمعة والسبت 12 و13 يونيو، وقرية برنشت بمركز العياط يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 يونيو، ومنطقة «ابني بيتك الثانية» بمدينة السادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 يونيو، وقرية بني سلامة بمركز منشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 26 و27 يونيو.
ومن جانبه أوضح الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أن خطة القوافل الطبية تستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين وفق جدول زمني محدد على مدار الأشهر الستة مع تحويل الحالات التي تستدعي الي اقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة .

