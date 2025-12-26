قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025
برلمان

حزب الريادة: دعم مصر لـ غزة مستمر ويعكس موقفًا ثابتًا من القضية الفلسطينية

عبد الرحمن سرحان

قال إسلام عبد الرحيم، أمين إعلام حزب الريادة، إن مواصلة مصر تسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفي مقدمتها قوافل «زاد العزة»، تعكس موقفًا مصريًا ثابتًا وواضحًا تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه قائم على التزام وطني وإنساني راسخ لا تحكمه اعتبارات مؤقتة أو ضغوط سياسية.

وأضاف عبد الرحيم أن إطلاق القافلة رقم 101 من «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» يؤكد إصرار الدولة على أداء دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا الجهد الإنساني المتواصل يحمل رسالة واضحة للعالم بأن مصر لا تتراجع عن مسئولياتها مهما كانت التحديات.

وأوضح أن ما تحمله القوافل من مساعدات غذائية وطبية يمثل شريان حياة لآلاف الأسر داخل القطاع، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية ونقص الاحتياجات الأساسية، لا سيما مع تصاعد معاناة الأطفال والمرضى وكبار السن.

وأشار أمين إعلام حزب الريادة إلى أن تعقّد المشهد في غزة واستمرار تدمير البنية التحتية يجعل من التحرك الإغاثي المصري ضرورة عاجلة، مؤكدًا أن سرعة تنظيم وصول المساعدات تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم الكارثة وخطورة المرحلة.

وأكد عبد الرحيم أن الدور المصري لا يقتصر على الجوانب الإنسانية فقط، بل يشمل تحركات سياسية ودبلوماسية فاعلة تستهدف وقف التصعيد وحماية المدنيين، لافتًا إلى أن المواقف الشكلية لم تعد كافية أمام حجم المأساة التي يشهدها القطاع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، انطلاقًا من ثوابت قومية وإنسانية واضحة، تسعى إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات، والدفع نحو تهدئة شاملة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

غزة مصر رفح زاد العزة البرلمان

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر كيف تنهض الأمم؟ أسرار التقدم التاءات الخمس لمختار شعيب

فتاوى

فتاوى| ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟.. حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر.. السديس: لا يصح حديث في فضل رجب.. والأخبار الواردة ضعيفة أو موضوعة

افتتاح مسجد ببني سويف

بتكلفة تجاوزت 4.2 ملايين جنيها.. افتتاح 3 مساجد في بني سويف بعد إحلالها وتجديدها

بالصور

رمضان 2026.. الصور الاولي من مسلسل تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار

منة شلبي

نشرة المرأة والمنوعات| حفلات نهاية العام تزيد الإصابة بالنوبات القلبية.. توقعات العرافة العمياء لعام 2026

نشرة المرأة والمنوعات

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

