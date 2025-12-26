حزب الريادة: دعم مصر لـ غزة مستمر ويعكس موقفًا ثابتًا من القضية الفلسطينية

قال إسلام عبد الرحيم، أمين إعلام حزب الريادة، إن مواصلة مصر تسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفي مقدمتها قوافل «زاد العزة»، تعكس موقفًا مصريًا ثابتًا وواضحًا تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه قائم على التزام وطني وإنساني راسخ لا تحكمه اعتبارات مؤقتة أو ضغوط سياسية.

وأضاف عبد الرحيم أن إطلاق القافلة رقم 101 من «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» يؤكد إصرار الدولة على أداء دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا الجهد الإنساني المتواصل يحمل رسالة واضحة للعالم بأن مصر لا تتراجع عن مسئولياتها مهما كانت التحديات.

وأوضح أن ما تحمله القوافل من مساعدات غذائية وطبية يمثل شريان حياة لآلاف الأسر داخل القطاع، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية ونقص الاحتياجات الأساسية، لا سيما مع تصاعد معاناة الأطفال والمرضى وكبار السن.

وأشار أمين إعلام حزب الريادة إلى أن تعقّد المشهد في غزة واستمرار تدمير البنية التحتية يجعل من التحرك الإغاثي المصري ضرورة عاجلة، مؤكدًا أن سرعة تنظيم وصول المساعدات تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم الكارثة وخطورة المرحلة.

وأكد عبد الرحيم أن الدور المصري لا يقتصر على الجوانب الإنسانية فقط، بل يشمل تحركات سياسية ودبلوماسية فاعلة تستهدف وقف التصعيد وحماية المدنيين، لافتًا إلى أن المواقف الشكلية لم تعد كافية أمام حجم المأساة التي يشهدها القطاع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، انطلاقًا من ثوابت قومية وإنسانية واضحة، تسعى إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات، والدفع نحو تهدئة شاملة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.