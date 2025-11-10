مباحثات بين صهر ترامب ونتنياهو بالقدس حول الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة

بحث جاريد كوشنر، المبعوث الأمريكي الخاص، صهر الرئيس دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكتبه بالقدس الغربية، تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط "ستيف ويتكوف" سينضم إلى المحادثات أيضا.



يأتي هذا في وقت أفادت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية بأن "زيارة كوشنر جاءت في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها لضمان استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية في غزة، ودخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي".



وكان ترامب قد أعلن - في سبتمبر الماضي - عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني، والتي بدأت بوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وتسليم الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.