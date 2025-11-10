قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
برلمان

انتهاء التصويت في اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد حسين جمال بالمنيب

ناصر السيد

أغلقت اللجان الانتخابية في مدرسة الشهيد حسين جمال بالمنيب بجنوب الجيزة في تمام التاسعة مساء بعد انتهاء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت اللجان الانتخابية في مدرسة الشهيد حسين جمال إقبالا شديدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وانطلقت في وقت سابق من اليوم الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة، وسط توقعات من الأحزاب والمرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات بارتفاع نسب المشاركة في عملية التصويت، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الانتهاء من خطة تأمين جميع المقار الانتخابية.

تأتي انتخابات مجلس النواب استكمالاً لبناء هيكل السلطة التشريعية بجناحيه حيث جرت قبل شهور قليلة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات، على عملية التصويت والتي أعلنت عن استعدادها التام لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

ويتنافس المرشحون لشغل 596 مقعدًا في مجلس النواب، ويتم توزيع هذه المقاعد عبر نظامي الانتخاب الفردي والقوائم معًا، بما يضمن تحقيق تمثيل متوازن وعادل لكافة الدوائر والمكونات الاجتماعية المختلفة في مصر.

إغلاق اللجان الانتخابية مدرسة الشهيد حسين جمال انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

