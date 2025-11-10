حشود جماهيرية تستقبل محمد أبو العينين خلال جولاته الانتخابية بالجيزة وسط تنظيم دقيق

شهدت محافظة الجيزة أجواء انتخابية مفعمة بالحماس والانتماء الوطني، حيث خرجت أعداد كبيرة من المواطنين منذ الساعات الأولى لمتابعة جولة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، والذي حظي باستقبال شعبي واسع في مختلف مناطق المحافظة.

وخلال تغطيته عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أكد الإعلامي أحمد موسى أن النائب محمد أبو العينين يتمتع بشعبية كبيرة في الجيزة، مشيرًا إلى أن جولاته الانتخابية تحولت إلى مسيرات تأييد ضخمة رافقه فيها الآلاف من المواطنين، في مشهد يعكس عمق العلاقة بينه وبين أبناء دائرته.

وأوضح موسى أن مقر الحملة الانتخابية في شارع البحر الأعظم شهد حركة نشطة طوال اليوم، حيث تم تخصيصه كمركز دعم للناخبين لتقديم المساعدة في معرفة أماكن لجانهم وأرقامهم بالكشوف، في إطار تنظيم دقيق وسريع ساهم في تسهيل عملية التصويت ومنع أي زحام أمام اللجان. وأضاف أن هذا النهج يعكس فلسفة النائب أبو العينين القائمة على وضع المواطن في قلب الاهتمام وتقديم الخدمة قبل أي اعتبارات أخرى.

وكانت المشاهد أمام اللجان الانتخابية في مناطق البحر الأعظم والدقي والعجوزة لافتة للنظر؛ فالحشود الغفيرة من الأهالي، كبارًا وصغارًا، حرصوا على تحية النائب والتقاط الصور معه، في أجواء احتفالية غلبت عليها مشاعر الود والتقدير.

وأكد العديد من المواطنين أن دعمهم له يأتي تقديرًا لدوره في خدمة المحافظة ومواقفه الداعمة للمواطنين على مدار السنوات الماضية.

واختتم موسى حديثه قائلاً إن مشهد الجيزة اليوم لا يمكن وصفه إلا بأنه لوحة وطنية تجمع بين الحماس الشعبي والتنظيم الدقيق، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الزخم خلال الأيام المقبلة يعكس الثقة التي يحظى بها النائب محمد أبو العينين، والتي تجعله أحد أبرز الوجوه البرلمانية على الساحة السياسية.