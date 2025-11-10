قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
توك شو

المخرج محمد فاضل: الفن في مصر هو شريك أساسي للتعليم والإعلام وله دور مكمل ومؤثر

هاني حسين

أكد المخرج الكبير محمد فاضل، أن الفن في مصر هو شريك أساسي للتعليم والإعلام، وله دور مكمل ومؤثر في تشكيل وعي المجتمع، مشددًا على أن دور الفن لا يقتصر على نقل الواقع أو التعبير عنه فقط، بل يجب أن يكون استباقيًا يطرح ما يجب أن يحدث لتجنب الأخطاء والمشكلات المستقبلية.

وقال "فاضل"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، :"الفن الحقيقي لازم يكون سابق للأحداث مش تابع ليها، دوره يقول إيه اللي لازم يحصل قبل ما تحصل الكارثة، وده اللي حاولنا نعمله في أعمال زي الراية البيضا، اللي وقت عرضها كانت بتتكلم عن ظاهرة بسيطة جدًا وقتها، لكنها كبرت بعدين وبقت واقع نعيشه".

وأضاف محمد فاضل أن المشكلة الحالية في الدراما المصرية هي غياب الرؤية الفكرية والمستقبلية، قائلًا: "مافيش دلوقتي حد عنده النظرة الاستباقية اللي كانت موجودة زمان، وده لأن المؤلف لازم يكون مثقف جدًا ومفكر، مش مجرد عضو في ورشة تأليف، لأن بصراحة "ورش التأليف" دي كارثة، مافيش حاجة اسمها ورشة تكتب دراما ناجحة، لأن العمل الفني لازم يطلع من فكر مؤلف عنده رؤية".

وتحدث محمد فاضل عن الفنانة فردوس عبدالحميد، مؤكدًا أنها تمتلك مزيجًا من الخفة والجدية والقوة في الشخصية، وقال: "هي دمها خفيف جدًا وبتحب الهزار، لكنها في وقت الشغل قوية وشديدة الالتزام، ومن نوع الفنانين اللي بيعيشوا جو الشخصية تمامًا، وعلشان كده ما تقدرش تعمل عملين في وقت واحد"، موضحًا أن الإعلام هو من روّج لفكرة أن الثنائي يعملان دائمًا معًا، مؤكدًا أن كلًّا منهما قدّم عددًا كبيرًا من الأعمال بشكل منفصل، إلا أن الأعمال التي جمعتهما كانت ناجحة جدًا وحققت صدى واسعًا لدى الجمهور.

