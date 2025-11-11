قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة
إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتعد.ي على والدته بالضر.ب في كفر الشيخ
هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب
إقبال كثيف في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائي وأمني كامل
متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
حسين الشحات: زيزو لاعب كبير يقدر يشيل فريق لوحده
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

محدش يزايد علينا.. تعليق ناري من نشأت الديهي عن قراءة القرآن داخل المتحف

محمد شحتة

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو يظهر شاب وهو يقرأ القرآن داخل المتحف المصري الكبير، قائلًا "هذا ليس مقاوم قراءة القرآن ومحدش يقدر يزايد علينا".

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "هو فاكر لما يقرأ قرآن في المتحف الناس مش هتقدر تكلم، هو أنت تبتزني علشان تقرأ القرآن، هذا ليس مكان قراءة القرآن أقرا في الشارع أو عربيتك".

وأضاف "أنا في ظني أن هذا الشاب جاي يستعرض وعايز يتشهر، ولكن هذا ليس مقام قراءة القرآن إحنا دولة محدش يقدر يزايد عليها لا تقرأ قرآن في المتحف ولا صوتك يطلع وفيه قواعد وسلوكيات يتم تطبيقها في المتاحف العالمية".

وتابع "المتحف مش مجرد آثار ولكن لابد أن يبهر شبابنا وبناتنا المهم عندي بلادي وأهم حاجة صورة مصر في قلوب ولادها أبدى من العالم وهذا ما نعمقه ونأكده".

واستطرد "لم استغرب واندهش لهذه الحملات التي تحاول تشويه المتحف المصري واللي طلعوا وقالوا أن المتحف تعرض للحريق وبعض المواقع المتخاذلة نقلت هذه الأخبار، وهي صور مولده بالذكاء الاصطناعي".

وأردف "هذه صور قامت بها لجان تابعة لدول وأجهزة استخبارات كارهة للدولة المصرية وحاقدة على ما تقوم به مصر وحاسدة مما تقوم به مصر".

وأكمل "فيه ناس عايزة تضرب الهوية الوطنية هذه الصور بعد ما تطلع تبدأ تتناقلها دون تدقيق، أنا أقول لكم هذه حشرة فوق ظهر حصان أصيل".

وواصل "وأنا بعرفكم وأقولكم خافوا على بلدكم، بلدكم مستهدفة وعايزكم تشوفوا الصورة مين معاكم ومين ضدكم ونصل للعالمية وأشوف بلدي مثل اليابان".

المتحف المصري الكبير نشأت الديهي قراءة القرآن آثار المتاحف العالمية

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

الإسكندرية تُغلق أبوابها

صناديق الاقتراع تُغلق أبوابها.. والإسكندرية تتنفس انتظاراً لليوم الحاسم

الفنان إسماعيل الليثي

من فقدان الابن إلى الرحيل المفجع| قصة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي بين المجد والوفاة

إسماعيل الليثي

​رحيل مؤلم لأهالي إمبابة| صديق إسماعيل الليثي: كان معطاء ومحبوبا في المنطقة.. وهذه كواليس وفاة ابنه

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

سيارة مستعملة
سيارة مستعملة
سيارة مستعملة

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم
مسلم
مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

