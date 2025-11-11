محدش يزايد علينا.. تعليق ناري من نشأت الديهي عن قراءة القرآن داخل المتحف

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو يظهر شاب وهو يقرأ القرآن داخل المتحف المصري الكبير، قائلًا "هذا ليس مقاوم قراءة القرآن ومحدش يقدر يزايد علينا".

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "هو فاكر لما يقرأ قرآن في المتحف الناس مش هتقدر تكلم، هو أنت تبتزني علشان تقرأ القرآن، هذا ليس مكان قراءة القرآن أقرا في الشارع أو عربيتك".

وأضاف "أنا في ظني أن هذا الشاب جاي يستعرض وعايز يتشهر، ولكن هذا ليس مقام قراءة القرآن إحنا دولة محدش يقدر يزايد عليها لا تقرأ قرآن في المتحف ولا صوتك يطلع وفيه قواعد وسلوكيات يتم تطبيقها في المتاحف العالمية".

وتابع "المتحف مش مجرد آثار ولكن لابد أن يبهر شبابنا وبناتنا المهم عندي بلادي وأهم حاجة صورة مصر في قلوب ولادها أبدى من العالم وهذا ما نعمقه ونأكده".

واستطرد "لم استغرب واندهش لهذه الحملات التي تحاول تشويه المتحف المصري واللي طلعوا وقالوا أن المتحف تعرض للحريق وبعض المواقع المتخاذلة نقلت هذه الأخبار، وهي صور مولده بالذكاء الاصطناعي".

وأردف "هذه صور قامت بها لجان تابعة لدول وأجهزة استخبارات كارهة للدولة المصرية وحاقدة على ما تقوم به مصر وحاسدة مما تقوم به مصر".

وأكمل "فيه ناس عايزة تضرب الهوية الوطنية هذه الصور بعد ما تطلع تبدأ تتناقلها دون تدقيق، أنا أقول لكم هذه حشرة فوق ظهر حصان أصيل".

وواصل "وأنا بعرفكم وأقولكم خافوا على بلدكم، بلدكم مستهدفة وعايزكم تشوفوا الصورة مين معاكم ومين ضدكم ونصل للعالمية وأشوف بلدي مثل اليابان".