بلغارية مقيمة بمصر تكشف السبب وراء إطلاق لقب ملكة إمبابة عليها

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة من حلقات برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة “دي إم سي”، الشابة البلغارية رومينا، التي عاشت في مصر وأصبح لديها عشق لها حتى نالت لقب "ملكة إمبابة" عن جدارة.

وقالت رومينا، أن السبب وراء إطلاق لقب “ملكة إمبابة" عليها، جاء بعد ان حاول سائق تاكسي أن يقوم بالمبالغة في الأجرة، ولكنه أكدت له بلهجة مصرية "مش هدفع غير عشرين جنيه بس، ليرد عليها أنني مش أجنبية وأنه أنا من إمبابة".

وتابعت البلغارية رومينا، أنه جئت إلى مصر منذ 10 سنوات، مؤكدة أن حلم زيارة مصر والأهرامات كان حلما يراودي منذ الصغر.