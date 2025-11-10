وزير الثقافة يزور متحف الفن الإسلامي بالدوحة

في إطار برنامج زيارته الرسمية لدولة قطر الشقيقة، زار الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، متحف الفن الإسلامي بالدوحة، التابع لهيئة متاحف قطر برئاسة سمو الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، وكان في استقباله الشيخة شيخة ناصر النصر، مديرة المتحف.



وخلال الزيارة، أشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو بسيناريو العرض المتحفي وقاعاته المتعددة، التي تتناغم مع التصميم المعماري المميز للمتحف، كما أثنى على الجهود التي تبذلها هيئة متاحف قطر في الحفاظ على التراث الإنساني وإتاحته للأجيال الجديدة. وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار دراسة سبل التعاون في مجالات ترميم المخطوطات وصون التراث وتبادل الخبرات الفنية المتخصصة.



وأشار وزير الثقافة إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الثقافي مع دولة قطر الشقيقة، في ضوء العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، مؤكدًا أن تبادل الخبرات في مجالات العمل المتحفي والترميم يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة صون التراث الثقافي في المنطقة العربية.



من جانبها، رحبت الشيخة شيخة ناصر النصر بزيارة وزير الثقافة المصري، مؤكدة اهتمام متحف الفن الإسلامي بتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الثقافية المصرية العريقة، بما يسهم في دعم الحوار الثقافي وتبادل الخبرات.



وفي ختام الزيارة، أهدت مديرة المتحف كتيبًا تذكاريًا عن المتحف لوزير الثقافة، الذي أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون الثقافي المشترك بين الجانبين.