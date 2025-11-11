قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة
إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتعد.ي على والدته بالضر.ب في كفر الشيخ
هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب
إقبال كثيف في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائي وأمني كامل
متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
حسين الشحات: زيزو لاعب كبير يقدر يشيل فريق لوحده
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
عمرو أديب: المتحف ليس مكانا لأي شعائر دينية أو سياسية.. فيديو

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
محمد شحتة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المتحف المصري الكبير ليس مكانا لأي شعائر دينية أو سياسية سواء لشخص مصري أو غير مصري.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن المتحف مش مكان لأي رسائل دينية أو سياسية، فهو مكان علم وثقافة وليس مكانا لبث أفكار سواء كانت الأفكار صحيحة أم خاطئة.

من ناحية أخرى، قال مصدر مطلع بـ المتحف المصري الكبير، أن الفترة الماضية شاهدنا بعض السلوكيات غير المفضلة، من بعض الزوار خلال عمليه الزيارة وسيجرى التعامل مع الأمر.

أوضح المصدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك اتجاها نحو اتخاذ إجراء ضد غير الملتزمين بضوابط زيارة المتحف المصري الكبير، ولكن حتى اللحظة لايوجد أى قرار .

يذكر أن المتحف المصري الكبير وضع آداب وتعليمات عامة، أبرزها توعية جميع الزائرين سواء مصريين أو أجانب، منع لمس القطع الأثرية، الالتزام بإلقاء القمامة في أماكنها الصحيحة بالإضافة إلى منع التدخين باستثناء الاماكن المخصصة له.

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

انتخابات مجلس النواب

الإعلام الدولي: انتخابات النواب تجرى وسط شعور وطني جارف بالفخر

الراهب القمص إيرينيئوس البرموسي

النائب البابوي لقبرص يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية | صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الدولة مهتمة بتأهيل الشباب لسوق العمل في مجال التعهيد بقطاع الاتصالات

بالصور

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

