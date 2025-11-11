عمرو أديب: المتحف ليس مكانا لأي شعائر دينية أو سياسية.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المتحف المصري الكبير ليس مكانا لأي شعائر دينية أو سياسية سواء لشخص مصري أو غير مصري.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن المتحف مش مكان لأي رسائل دينية أو سياسية، فهو مكان علم وثقافة وليس مكانا لبث أفكار سواء كانت الأفكار صحيحة أم خاطئة.

من ناحية أخرى، قال مصدر مطلع بـ المتحف المصري الكبير، أن الفترة الماضية شاهدنا بعض السلوكيات غير المفضلة، من بعض الزوار خلال عمليه الزيارة وسيجرى التعامل مع الأمر.

أوضح المصدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك اتجاها نحو اتخاذ إجراء ضد غير الملتزمين بضوابط زيارة المتحف المصري الكبير، ولكن حتى اللحظة لايوجد أى قرار .

يذكر أن المتحف المصري الكبير وضع آداب وتعليمات عامة، أبرزها توعية جميع الزائرين سواء مصريين أو أجانب، منع لمس القطع الأثرية، الالتزام بإلقاء القمامة في أماكنها الصحيحة بالإضافة إلى منع التدخين باستثناء الاماكن المخصصة له.