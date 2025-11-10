لحظات حرجة.. نقيب الموسيقيين يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان إسماعيل الليثي

كشف حسن عبدالعزيز، نقيب المهن الموسيقية بمحافظة المنيا، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، بعد تعرضه لحادث سير خطير استدعى دخوله العناية المركزة، مشيرًا إلى أن حالته كانت حرجة منذ البداية حتى لحظة الوفاة.

وفي تصريحات خاصة للإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، قال عبدالعزيز إن الفنان دخل المستشفى في حالة غيبوبة كاملة ولم يفق على الإطلاق، وتم نقله أولًا إلى قسم الطوارئ في الدور الأرضي للعناية الفائقة، قبل أن يُنقل إلى غرفة أعلى في الدور الثالث لضمان سلامته، مع التأكيد على أن أي حركة خاطئة كانت قد تهدد حياته.

وأضاف نقيب الموسيقيين أن المتابعة الطبية كانت دقيقة ولحظة بلحظة، مشيرًا إلى أنه كان على اتصال دائم بإخوته أدهم وطارق، ومدير أعماله أحمد طاهر، لضمان الاطلاع على كل تطورات حالته، موضحًا أن التفاصيل لم تكشف للعائلة بالكامل، خاصة زوجته التي كانت تخضع لعملية جراحية في الوقت نفسه.

ونفى عبدالعزيز كل الأخبار التي تحدثت عن تحسن حالة الفنان، مؤكدًا أن الليثي ظل في غيبوبة تامة منذ دخوله المستشفى وحتى وفاته، وأن الأخبار المتداولة حول أي تحسن كانت غير دقيقة.

واختتم بالحديث عن صدمة الأسرة عند إعلان الوفاة، معبرًا عن تعاطفه معهم ودعائه بالصبر والقوة لتجاوز هذه اللحظات الصعبة.