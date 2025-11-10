قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
أخبار البلد

انتخابات مجلس النواب.. وزير الزراعة: صوت المواطن خطوة نحو تدعيم مؤسسات الدولة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أدلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنة مدرسة الرمل الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية.


وأكد الوزير، على أهمية المشاركة الفعالة لجميع المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيراً إلى أن التصويت هو حق وواجب وطني يساهم في اختيار ممثلي الشعب القادرين على خدمة قضايا الوطن والمواطنين.

ووجه فاروق دعوة خاصة لجموع المواطنين عامة، والمزارعين بشكل خاص، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بقوة في هذا "العرس الانتخابي"، الذي يعكس الوعي الوطني العميق لدى الشعب المصري.

وشدد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتوفير كل سبل النجاح لهذا الاستحقاق الهام، مشيرا إلى ان صوت كل مواطن، هو خطوة نحو بناء مستقبل أفضل وتدعيم مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يخدم القضايا التنموية على مستوى الجمهورية.

و أعرب فاروق عن خالص الشكر والتقدير إلى اللجان الوطنية المشرفة على الانتخابات، وقضاة مصر الأجلاء على مجهوداتهم الكبيرة في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية. كما وجه تحية واجبة إلى رجال الأمن على جهودهم في تأمين اللجان وتوفير مناخ آمن وهادئ للناخبين لممارسة حقهم الدستوري.

والتقى وزير الزراعة، خارج مقر اللجنة الانتخابية، عددًا من الناخبين من مختلف الفئات العمرية، حيث تبادل معهم الأحاديث حول أهمية دور مجلس النواب، وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكداً على أن مشاركتهم هي الضمان الحقيقي لاختيار الأكفأ لتمثيلهم، كما استمع الوزير إلى آرائهم وتطلعاتهم بشأن المرحلة المقبلة، مشجعاً إياهم على الإدلاء بأصواتهم والمساهمة في رسم مستقبل بلادهم.

