لفتة إنسانية.. محافظ كفر الشيخ يوجه برعاية سيدة مسنة

وجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، باستقبال إحدى السيدات المسنّات – تبلغ من العمر نحو 80 عامًا – واستضافتها داخل دار الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والمعيشية والنفسية لها.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن رعاية كبار السن واجب أخلاقي قبل أن يكون مسؤولية، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتخلى عن أي أم أو أب في حاجة للدعم أو المساندة، قائلًا: ««هؤلاء أمهاتنا... ومن واجبنا أن نرد لهن بعض ما قدمنه لأبنائهن وللمجتمع.»

كما وجّه محافظ كفرالشيخ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكوى المقدمة بشأن نجلها، لضمان حقوقها وصون كرامتها، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على مد مظلة الحماية الاجتماعية والإنسانية لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وتابع محافظ كفر الشيخ توجيهاته لمديرية التضامن الاجتماعي ووحدة حقوق الإنسان بسرعة متابعة حالتها وتوفير كافة احتياجاتها الفورية، موجّهًا الشكر لكل من ساهم في إيصال صوتها للجهات المختصة.