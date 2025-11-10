دعاية ملكية.. الأميرة كاميلا توثق عشقها لأسرار المتحف الكبير والنيل ..صور

نشرت الأميرة كاميلا أميرة بوربون-الصقلية في روما، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لها بصحبة الأمير تشارلز من بوربون الصقليتين، دوق كاسترو وبناتهما، في جولة سياحية في معالم مصر التاريخية.

الأميرة كاميلا أميرة بوربون في المتحف المصري الكبير



وزارا الأميران المتحف المصري الكبير، وتفقدا قاعة توت عنخ آمون بالإصافة إلى جولة نيلية، والعديد من المقاصد الثقافية في جولة تاريخية تعبر عن عشق الحضارة المصرية.



تضمنت الجولة السياحية للأمراء بين دروب التاريخ والحضارة خان الخليلي والحسين، ومنطقة أثار الأهرامات والتقطا الصور التذكارية التي روجت للتاريخ المصري القديم.



يذكر أن الأميرة كاميلا، وُلدت وعاشت في سويسرا وفرنسا والمكسيك، بالإضافة إلى درستها في نيويورك، وتزوجت من الأمير تشارلز أمير بوربون-الصقلية عام ١٩٩٨، ويقيما في روما وموناكو وباريس مع ابنتيهما.

وتتحدث الأميرة كاميلا خمس لغات بطلاقة، وتشارك بنشاط في مشاريع إنسانية، لا سيما من خلال رهبنة القديس جاورجيوس العسكرية القسطنطينية المقدسة، وجمعيات خيرية مختلفة، منها اليونيسف والصليب الأحمر. في عام ٢٠١٦، أسس مؤسسته الخيرية الخاصة التي تُعنى بحماية البيئة والتعليم.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: “إنه لشرف عظيم أن أكون جزءًا من افتتاح المتحف المصري الكبير، تلك اللحظة التاريخية التي جمعت قادة ومبدعين من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بجمال مصر الخالد، وتاريخها، وفنها، وإنسانيتها”.