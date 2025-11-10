قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال جماهيري لافت في اليوم الأول لانتخابات النواب بالجيزة وأحمد موسى يشيد بجولة محمد أبو العينين الميدانية
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعاية ملكية.. الأميرة كاميلا توثق عشقها لأسرار المتحف الكبير والنيل ..صور

أميرة بوربون توثق عشقها لأسرار توت عنخ آمون والنيل
أميرة بوربون توثق عشقها لأسرار توت عنخ آمون والنيل
محمد الاسكندرانى

نشرت الأميرة كاميلا أميرة بوربون-الصقلية في روما، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لها بصحبة الأمير تشارلز من بوربون الصقليتين، دوق كاسترو وبناتهما، في جولة  سياحية في معالم مصر التاريخية.

الأميرة كاميلا أميرة بوربون في المتحف المصري الكبير


وزارا الأميران المتحف المصري الكبير، وتفقدا قاعة توت عنخ آمون بالإصافة إلى جولة نيلية، والعديد من المقاصد الثقافية في جولة تاريخية تعبر عن عشق الحضارة المصرية.


تضمنت الجولة السياحية للأمراء بين دروب التاريخ والحضارة خان الخليلي والحسين، ومنطقة أثار الأهرامات والتقطا الصور التذكارية التي روجت للتاريخ المصري القديم.


يذكر أن الأميرة كاميلا، وُلدت وعاشت في سويسرا وفرنسا والمكسيك، بالإضافة إلى درستها في نيويورك، وتزوجت من الأمير تشارلز أمير بوربون-الصقلية عام ١٩٩٨، ويقيما في روما وموناكو وباريس مع ابنتيهما.

وتتحدث الأميرة كاميلا خمس لغات بطلاقة، وتشارك بنشاط في مشاريع إنسانية، لا سيما من خلال رهبنة القديس جاورجيوس العسكرية القسطنطينية المقدسة، وجمعيات خيرية مختلفة، منها اليونيسف والصليب الأحمر. في عام ٢٠١٦، أسس مؤسسته الخيرية الخاصة التي تُعنى بحماية البيئة والتعليم.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: “إنه لشرف عظيم أن أكون جزءًا من افتتاح المتحف المصري الكبير، تلك اللحظة التاريخية التي جمعت قادة ومبدعين من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بجمال مصر الخالد، وتاريخها، وفنها، وإنسانيتها”.

الأميرة كاميلا أميرة بوربون الأميرة كاميلا أميرة كاميلا أميرة بوربون الأميرة كاميلا أميرة بوربون في المتحف المصري الكبير الأميرة كاميلا في المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

ترشيحاتنا

حزب حماة الوطن

حماة الوطن يؤكد عدم وجود أي تجاوزات خلال اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب

المهندس محمود عصام

برلماني: معرض الصناعة والنقل يعكس رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي

أرشيفي

لجان منشأة القناطر تغلق أبوابها أمام الناخبين

بالصور

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي المهاجر والمواطن

خالد النبوي
خالد النبوي
خالد النبوي

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد