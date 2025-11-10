الرئيس السيسي: الدولة مهتمة بتأهيل الشباب لسوق العمل في مجال التعهيد بقطاع الاتصالات

أكد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة في تأهيل الشباب والشابات لسوق العمل على المستويات المختلفة بمجال التعهيد بقطاع الاتصالات؛ حيث إنه سوق يستوعب الملايين سنويا.



وقال الرئيس السيسي - خلال استقباله رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال التعهيد بقطاع الاتصالات - "أرحب بكم وأشكركم على مشاركتكم في القمة العالمية التعهيد"، مؤكدا أن الدولة كانت منتبهة لـ الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات وحرصت أن يكون لديها استراتيجية واضحة وثابتة في هذا الإطار.



وأشار إلى ضرورة أن تكون السياسات التنفيذية الخاصة بهذا القطاع؛ أهدافا يمكن تحقيقها من خلال إقامة مدارس وجامعات ومعاهد متخصصة في هذا المجال لتقدم هذا التعليم؛ بالاضافة إلى التنسيق والتعاون مع جامعات عالمية تعمل في هذا المجال.



وأكد أن الدولة تبذل كل جهد لإعداد الشباب والشابات لكي يكونوا عناصر قادرة وفاعلة في المجال، مشيرا إلى أن الدولة أدركت تأخرها في هذا المجال بأكثر 30 أو 40 عاما مضت، في ظل التقدم الذي يشهده العالم في هذا المجال وفرص العمل الجديدة به.



ولفت إلى أن الدولة حققت نتائج إيجابية بعدما عملت - منذ سنوات - لتواكب الطفرة التي يشهدها العالم في هذا القطاع المهم، مشددا في الوقت نفسه على حاجة مصر للعمل أكثر، وبمستويات أعمق بكثير من المستويات التي تحققها.



واختتم الرئيس كلمته بتوجيه الشكر إلى رؤساء وقيادات الشركات ومساهمتها في هذا المجال.. مطالبا إياهم بالمزيد من التعاون، والدعم وتقديم المقتراحات؛ لتحقيق ما نتمناه.