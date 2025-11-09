فتح باب التسجيل لزيارة المتحف المصري الكبير.. خطوات النظام الجديد بالكامل

تزايد اهتمام طلاب المدارس والجامعات والمواطنين بمعرفة أفضل طرق الوصول إلى المتحف المصري الكبير وأسعار التذاكر وكيفية حجزها، بعد فتح أبوابه أمام الجمهور يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

المتحف المصري الكبير

عرض كنوز الملك توت عنخ آمون

ولأول مرة، تم عرض كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون بالكامل في مكان واحد بعد نقلها من متحف التحرير ومتحف الأقصر والبر الغربي والمتحف الحربي، لتعرض جميعها في مساحة 7500 متر مربع بعد أن كانت تعرض على مساحة 700 متر فقط.

تم تجهيز القاعات بأحدث تقنيات العرض والوسائط المتعددة والجرافيك والشاشات التفاعلية، مع محاكاة رائعة لمقبرة الملك، حيث تضم المجموعة 5537 قطعة أثرية من الذهب والخشب والحجر والمعادن والنسيج وغيرها، جميعها خضعت لعمليات ترميم دقيقة لضمان أفضل مستوى من الحفظ والعرض.

هذا العرض يتيح للزوار تجربة غامرة لاكتشاف كنوز المقبرة الملكية كما وجدت منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام، مسلطا الضوء على عبقرية الفن المصري القديم وثراء الحضارة الفرعونية.

متحف مراكب خوفو

يقدم المتحف تجربة فريدة لعرض مركبي خوفو الأولى والثانية جنبا إلى جنب، حيث تم نقل المركب الأول واستكمال تأهيله للعرض، بينما يخضع المركب الثاني لمرحلة الترميم أمام الزوار، مما يتيح متابعة عملية إعادة التركيب بشكل مباشر.

يتضمن السيناريو البصري للمتحف محاكاة نهر النيل وعلاقته بالمراكب في الفكر المصري القديم، مع تمثال للإله حابي وعشرة تماثيل للإلهة سخمت، ونموذج مطابق لإحدى الحفر الأصلية مع عرض 18 كتلة حجرية أثرية تحمل نقوشا أصلية.

داخل المتحف، يقدم العرض سردا متكاملا لقصة المراكب والملك العظيم، بدءا من معلومات تمهيدية عن نهر النيل، تاريخ منطقة أهرامات الجيزة، مراحل اكتشاف المركب الأولى، أعمال الترميم للمركب الثانية، بالإضافة إلى معلومات عن الملك خوفو والمهندس الذي صمم الهرم الأكبر والعمال المشاركين في بنائه.

حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

أتاحت إدارة المتحف إمكانية الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي:

(https://visitgem.com/ar/AdmissionTkt)

خطوات الحجز:

1. اختيار تاريخ الزيارة.

2. تحديد نوع التذكرة (مصري – عربي أو أجنبي – مقيم).

3. إدخال البيانات المطلوبة: الاسم، البريد الإلكتروني، الجنسية، رقم الهاتف.

أسعار تذاكر الدخول والجولات الإرشادية

المصريون البالغون: سعر الدخول 200 جنيه، وسعر الجولة الإرشادية 350 جنيه.

المصريون (طلاب – أطفال – كبار السن): سعر الدخول 100 جنيه، وسعر الجولة الإرشادية 175 جنيها.

العرب والأجانب البالغون: سعر الدخول 1200 جنيه (25 دولار)، وسعر الجولة الإرشادية 1700 جنيه.

العرب والأجانب (طلاب – أطفال): سعر الدخول 600 جنيه، وسعر الجولة الإرشادية 850 جنيها.

المقيمون العرب والأجانب (بالغون): وسعر الدخول 600 جنيه، سعر الجولة الإرشادية 850 جنيها.

المقيمون (طلاب – أطفال): سعر الدخول 300 جنيه، سعر الجولة الإرشادية 425 جنيها.

المتحف المصري الكبير



رحلة عبر التاريخ في المتحف المصري الكبير

انطلق في رحلة عبر الزمن واستكشف روائع مصر القديمة، من المسلة المعلقة والبهو العظيم إلى قاعات العرض الرئيسية.

في 12 قاعة عرض، تعرف على التاريخ المصري من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الروماني، واكتشف حياة المصريين القدماء ومعتقداتهم وفنونهم.

تواصل الزيارة في صالات توت عنخ آمون حيث تعرض أكثر من ٥٠٠٠ قطعة أثرية، ثم إلى متحف مراكب خوفو لمشاهدة المراكب الملكية وتجربة تفاعلية فريدة لترميم المركب الثاني أمام الزوار.

متحف الأطفال يقدم أنشطة تعليمية عملية للأطفال من 6 إلى 12 عاما، مع جوالات إرشادية تساعدهم على اكتشاف التراث المصري.

ساعات العمل

الأحد إلى الخميس: 1 مساء – 5 مساءً

الجمعة والسبت: 10 صباحا – 5 مساءً

آخر موعد للتذاكر: 4 مساءً

ملاحظات مهمة

الجولات الإرشادية متاحة بالعربية والإنجليزية.

مواقف السيارات متوفرة مقابل رسوم.

لا يسمح بالطعام والمشروبات من الخارج.

التصوير الشخصي مسموح مع مراعاة قواعد السلامة.

جميع الحجوزات غير قابلة للتحويل أو الاسترداد.

خريطة الوصول إلى المتحف المصري الكبير

بالمترو:

يمكن استقلال مترو الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) والنزول في محطة الجيزة، ثم استقلال ميكروباص أو تاكسي إلى موقف مشعل أو الأهرامات، ومتابعة الطريق إلى منطقة نزلة السمان حيث توجد لافتات إرشادية تصل مباشرة إلى المتحف.

بالميكروباص:

يمكن استقلال ميكروباص الجيزة من ميدان التحرير أو ميدان عبد المنعم رياض، والنزول في ميدان الجيزة، ثم استقلال ميكروباص الأهرام أو موقف مشعل للوصول إلى المتحف.

كما يمكن استخدام أتوبيس رقم 8 من ميدان عبدالمنعم رياض أو أتوبيس رقم 900 من ميدان رمسيس، وكلاهما يمر أمام المتحف مباشرة.