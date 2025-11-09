قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
توك شو

انتخابات مجلس النواب 2025.. مصر على موعد لعرس ديمقراطي جديد بـ14 محافظة

الانتخابات
الانتخابات
محمد البدوي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والمقرر أن تبدأ غدا، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، مع توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين داخل مقار اللجان.

وأوضحت الهيئة، أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في المرحلة الأولى بلغ ملايين المواطنين موزعين على محافظات المرحلة، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر تضم 3 لجان انتخابية، فيما يبلغ عدد الناخبين المقيدين مليونًا و122 ألفًا و106 ناخبين.

وفي محافظة أسوان، أوضحت الهيئة أن هناك 4 دوائر انتخابية، بينما تضم محافظة البحر الأحمر 3 دوائر انتخابية و68 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 340 ألفًا و360 ناخبًا.

5 دوائر انتخابية 

أما محافظة الإسكندرية فتعد من أكبر المحافظات من حيث عدد المقيدين، حيث تضم 5 دوائر انتخابية بإجمالي 558 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين 4 ملايين و475 ألفًا و444 ناخبًا.

 التجهيزات اللوجستية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها انتهت من جميع التجهيزات اللوجستية، بما في ذلك إعداد المقار الانتخابية وتوفير صناديق الاقتراع والمستلزمات اللازمة لعمل اللجان، إلى جانب تدريب القضاة وأعضاء اللجان الفرعية على إجراءات التصويت والفرز.

المرحلة الأولى

وشددت الهيئة على أن المرحلة الأولى ستجري وسط إجراءات تأمينية مشددة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، مع الالتزام الكامل بتسهيل مشاركة كبار السن وذوي الهمم، وضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والشفافية.

انتخابات مجلس النواب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها الكامل على تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في انتخابات مجلس النواب 2025، وفي مقدمتهم ذوو الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه تم توفير بطاقات اقتراع مصممة خصيصًا تتيح لهم الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر داخل اللجان الانتخابية.

وأوضحت الهيئة أن عملية التصويت ستتم من خلال ورقتين للاقتراع؛ الأولى مخصصة لنظام القوائم، والثانية لنظام الفردي، وذلك بما يضمن وضوح الخيارات أمام الناخبين وتيسير العملية الانتخابية.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها أعدت مجموعة من الإرشادات التوضيحية داخل مقار اللجان، تهدف إلى توجيه الناخبين خطوة بخطوة خلال عملية التصويت، بداية من تسلم البطاقة وحتى وضعها في الصندوق المخصص، لضمان دقة الإجراءات وسلامة الأصوات.

تكافؤ الفرص والمساواة

وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها بتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وتأكيدًا على أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مكفول للجميع، مؤكدة استمرارها في تهيئة المناخ المناسب لتمكين كل فئات المجتمع من الإدلاء بأصواتهم بحرية ووعي في أجواء من التنظيم والنزاهة.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 الوطنية للانتخابات

