قيادي بحماة الوطن: المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري حريص على بناء مستقبل أفضل

دعا علاء سليمان الحديوي القيادي بحزب حماة الوطن ، جميع المصريين إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في الانتخابات البرلمانية، معتبرًا أن التصويت واجب وطني ومسؤولية من كل مصري حريص على وطنه، مشددًا على أن صوت كل مواطن يُحدث فرقًا حقيقيًا في تشكيل برلمان قوي يُعبّر عن إرادة الشعب، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية والبناء.



وأوضح الحديوي، في بيان له اليوم ، أن المشاركة في الانتخابات تعني الوقوف بجانب الدولة في مواجهة التحديات، ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنشده مصر في هذه المرحلة المهمة، مؤكدًا أن مجلس النواب هو المؤسسة التشريعية الأساسية في الدولة وله دور محوري في سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة وتمثيل مصالح المواطنين.



وشدد القيادي بحزب حماة الوطن على أهمية اختيار الأكفأ والأقدر على تمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان، ممن يعملون بإخلاص على خدمة الناس، ودعم جهود الدولة في التنمية والإصلاح، مؤكدًا أن كل صوت في صندوق الانتخابات هو رسالة دعم لمستقبل أفضل لمصر ولأبنائها.



وفي هذا السياق، أشاد الحديوي، بالمشاركة القوية واللافتة من المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكبير يعكس عمق الانتماء الوطني وولاء أبناء مصر بالخارج لوطنهم الأم، وحرصهم الدائم على المساهمة في رسم مستقبل الدولة ودعم مسيرتها الديمقراطية والتنموية.



وأكد الحديوي أن ما أظهره المصريون بالخارج من وعي ومسؤولية وطنية هو رسالة إيجابية تؤكد ثقة المصريين في مؤسسات الدولة وإصرارهم على دعم استقرارها ومسيرتها نحو التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة المشرفة تمثل نموذجًا يُحتذى به في الوطنية والانتماء.