قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحماة الوطن: المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري حريص على بناء مستقبل أفضل

حماة الوطن
حماة الوطن
عبد الرحمن سرحان

دعا علاء سليمان الحديوي القيادي بحزب حماة الوطن ، جميع المصريين إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في الانتخابات البرلمانية، معتبرًا أن التصويت واجب وطني ومسؤولية من كل مصري حريص على وطنه، مشددًا على أن صوت كل مواطن يُحدث فرقًا حقيقيًا في تشكيل برلمان قوي يُعبّر عن إرادة الشعب، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية والبناء.


وأوضح الحديوي، في بيان له اليوم ، أن المشاركة في الانتخابات تعني الوقوف بجانب الدولة في مواجهة التحديات، ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنشده مصر في هذه المرحلة المهمة، مؤكدًا أن مجلس النواب هو المؤسسة التشريعية الأساسية في الدولة وله دور محوري في سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة وتمثيل مصالح المواطنين.


وشدد القيادي بحزب حماة الوطن على أهمية اختيار الأكفأ والأقدر على تمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان، ممن يعملون بإخلاص على خدمة الناس، ودعم جهود الدولة في التنمية والإصلاح، مؤكدًا أن كل صوت في صندوق الانتخابات هو رسالة دعم لمستقبل أفضل لمصر ولأبنائها.


وفي هذا السياق، أشاد الحديوي، بالمشاركة القوية واللافتة من المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكبير يعكس عمق الانتماء الوطني وولاء أبناء مصر بالخارج لوطنهم الأم، وحرصهم الدائم على المساهمة في رسم مستقبل الدولة ودعم مسيرتها الديمقراطية والتنموية.


وأكد الحديوي أن ما أظهره المصريون بالخارج من وعي ومسؤولية وطنية هو رسالة إيجابية تؤكد ثقة المصريين في مؤسسات الدولة وإصرارهم على دعم استقرارها ومسيرتها نحو التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة المشرفة تمثل نموذجًا يُحتذى به في الوطنية والانتماء.

علاء سليمان الحديوي حماة الوطن الانتخابات البرلمانية انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

أحمد بلال

أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك

بالصور

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد