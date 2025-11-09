قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: مشروع "حياة كريمة"يغطي 60 مليون مواطن فى آلاف القرى
رئيس الوزراء: سياسة الانضباط المالي مستمرة لتسدد مصر التزاماتها المالية
حسن المستكاوي: الأهلي الأفضل في الشوط الأول.. وزيزو النجم حتى الآن
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
برلمان

أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي وتفتح ذراعيها للاستثمار الجاد من مختلف دول العالم

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس برلمان من أجل المتوسط، أن مصر تبني الجمهورية الجديدة فاتحة ذراعيها للاستثمارات في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي توفر كل سبل الدعم والمناخ الملائم لجذب المستثمرين وتعزيز التنمية الشاملة.

وقال أبو العينين، خلال كلمته في منتدى الاستثمار المصري الصيني، إن العلاقات بين مصر والصين تعيش عصرها الذهبي بفضل التكامل بين رؤى المستقبل لدى قيادتي البلدين، مشيدًا بالسياسات الحكيمة التي تنتهجها الصين، والقائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف أن مصر تفخر بما حققته الصين، صاحبة واحدة من أعرق الحضارات الإنسانية، من ريادة في مجالات التنمية والسلم العالمي، مشيرًا إلى أن القاهرة وبكين تجمعهما علاقات تاريخية راسخة تتعزز عامًا بعد آخر.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن الصين تُعد الشريك التجاري الأول لمصر وأكبر مستثمر أجنبي في منطقة قناة السويس، إلى جانب دورها الكبير في مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي، لافتًا إلى تطلع مصر لأن تصبح الصين أكبر مستثمر أجنبي على أرضها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية يمثل محطة مهمة وبداية جديدة نحو مضاعفة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، وتعميق التعاون في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

ودعا أبو العينين الشركات المصرية والمستثمرين الصينيين إلى العمل سويًا بروح الشراكة الحقيقية، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر تفتح ذراعيها لكل استثمار جاد، داعيًا المستثمرين الصينيين إلى زيارة المدن الصناعية والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشاهدة ما حققته مصر من إنجازات، وكذلك التعرف على المتحف المصري الكبير كأهم حدث ثقافي عالمي يجسد حضارة مصر وتاريخها العريق.

النائب محمد أبو العينين مجلس النواب الجمهورية الجديدة السيسي الصين التحول الرقمي منتدى الاستثمار المصري الصيني

