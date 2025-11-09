وزير الثقافة يلتقي نظيره القطري لبحث تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة

في مستهل زيارته الرسمية لدولة قطر الشقيقة، لحضور افتتاح النسخة الثانية من مهرجان «فريج الفن والتصميم»، الذي تنظمه وزارة الثقافة القطرية في مقر درب الساعي، التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، نظيره القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل الثاني، بمقر وزارة الثقافة القطرية، لمناقشة عدد من المشروعات الثقافية المشتركة خلال الفترة المقبلة.

حيث تناول اللقاء مناقشة تكثيف الفعاليات والأنشطة والبناء على ما تم من تعاون خلال العام بدء من فعاليات الاسبوع الثقافي المصري الذي أقيم مطلع العام بدرب الساعي، كما تناول اللقاء الإعداد لمشاركة قطر في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب وكذلك تجهيزاتها كضيف شرف للمعرض دروة 2027.

يذكر أن مهرجان «فريج الفن والتصميم» في دورته الثانية يشارك به أكثر من 120 فنانًا من 21 دولة هي "قطر، مصر، الكويت، كوريا، اليابان، اذربيجان، المغرب، الهند، أستراليا، إسبانيا، العراق، روسيا، عُمان، لبنان، الفلبين، الجزائر، الأردن، سوريا، اليمن، إندونيسيا، إيران"، ويضم أكثر من 12 معرضًا فنيًا و14 ورشة منها 7 ورش دولية في مجالات متنوعة مثل "فن البينغاتا الياباني، وصهر الزجاج الكويتي، وصناعة الألوان من الطبيعة الأسترالية، وورشة التذهيب الإسبانية، ورشة الطباعة على القماش من دولة الهند، ورشة أطباق مزهرة من روسيا، ورشة عرض حي من الكويت وغيرها من التجارب التي تدمج التراث الفني بالحداثة.