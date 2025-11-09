هيكون سر.. مرام علي تكشف عن عمل جديد بمشاركة أحمد حاتم

تحدثت الفنانة مرام علي عن أحدث أعمالها المنتظرة خلال الفترة القادمة ، وأعلنت عن مشاركة الفنان أحمد حاتم فى عمل فني جديد.

وقالت مرام علي فى لقاء مع et بالعربي ، أنها الأن تنتظر عرض أحدث مسلسلاتها “٢ قهوة” مع الفنان أحمد فهمي ، والذى من المقرر أن ينطلق عرضه خلال الأسابيع القليلة الماضية على منصة يانجو بلاي .

مرام علي تكشف عن عمل جديد يجمعها بالفنان أحمد حاتم

وأضافت مرام علي: “بعد مسلسل ٢ قهوة عندي عمل مع أحمد حاتم ، وعن تفاصيل العمل ، رفضت مرام كشف معلومات تخص الدور او العمل ، وعلقت مازحة: "دا هيكون سر”.

مسلسل ٢ قهوة

وكان أعلن تطبيق يانغو بلاي بالشراكة مع "المتحدة" عن الإعلان الرسمي لمسلسل "٢ قهوة" المقرر عرضه قريبًا.

يُظهر الإعلان يحيى الوكيل، كاتبًا وشخصية إعلامية، يقع في حب نيللي التي تجمعه بها صفات مشتركة عديدة. لكن مع مرور الوقت، يبدأ يحيى باكتشاف اختلافات جوهرية بينهما، لتزداد الأمور تعقيدًا مع ظهور طليقته وابنته.

تتصاعد الأحداث بين الماضي والحاضر، لتنكشف جوانب خفية في شخصيات الأبطال وأسرار غير متوقعة، وسط مزيج من التوتر والمشاعر المتداخلة، وصولًا إلى تهديدات ومفاجآت تقلب الموازين رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل "2 قهوة"

مسلسل "2 قهوة" بطولة أحمد فهمي، مرام علي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، مي القاضي، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطي.