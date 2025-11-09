كل سنة وانتي جميلة وموهوبة.. بسنت شوقي تهنئ مايان السيد بعيد ميلادها

هنأت الفنانة بسنت شوقي، الفنانة مايان السيد بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت بسنت صورة لمايان على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وانتي جميلة وبنت موهوبة”.

شاركت الفنانة مايان السيد الجمهور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا من كواليس تصوير فيلم لنا في الخيال حب.

و كتبت مايان السيد فيلم لنا في الخيال حب يوم 19 نوفمبر في كل سينمات مصر.

وفيلم “لنا فى الخيال حب” تدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطرًا لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

فيلم لنا فى الحياة حب

وفيلم “لنا فى الحياة حب ” من إخراج وتأليف سارة رزيق، وبطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلي ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم، ويشارك في تنفيذ الفيلم مدير التصوير محمد جاد، مهندس الديكور حمزة طه.