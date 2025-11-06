مايان السيد تكشف لصدي البلد كواليس شخصيتها في فيلم "قصر الباشا"

كشفت الفنانة مايان السيد في لقاء خاص مع موقع صدى البلد عن تفاصيل شخصيتها في فيلمها الجديد "قصر الباشا"، والذي تخوض من خلاله تجربة مختلفة تمزج بين التشويق والإثارة والغموض.

وقالت مايان في تصريحات خاصة لصدي البلد إنها تجسد شخصية ناهد، وهي فتاة بسيطة تعمل في قصر الباشا، لتجد نفسها وسط جريمة غامضة تحدث داخل القصر، لتبدأ رحلة بحث مليئة بالأحداث المثيرة، بمشاركة مجموعة من الشخصيات التي يحاول كل منها كشف هوية الجاني.

وأعربت مايان عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع المخرج محمد بكير والكاتب محمد ناير، مؤكدة أن التجربة شكلت لها تحديًا جديدًا ومختلفًا على المستوى الفني، مشيدة بأجواء العمل وروح الفريق التي جمعت بين جميع المشاركين في الفيلم.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "قصر الباشا" يقدم نوعًا جديدًا من الدراما السينمائية التي تعتمد على الغموض والتشويق، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور