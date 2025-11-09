قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور
قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية
«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل
رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
محافظات

صالون ثقافى بجامعة المنصورة الثقافي حول المتحف المصري الكبير.. أيقونة الحضارة المصرية العالمية

همت الحسينى

نظَّم الصالون الثقافي بجامعة المنصورة، لقاءه الجديد بعنوان: «المتحف المصري الكبير.. مشروع القرن الثقافي لمصر»، وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

تأتي هذه الأمسية في إطار الدور الريادي لجامعة المنصورة في نشر الوعي الثقافي والحضاري، وتعظيم الاستفادة من افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تُجسِّد هوية الدولة المصرية.

حضر الصالون الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزيرُ التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور معوض الخولي، رئيسُ جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائبُ رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائبُ رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب نواب رئيس الجامعة السابقين، وعددٍ من عمداء ووكلاء الكليات، والمديرِ التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات، وأعضاء هيئة التدريس.

وجاء اللقاء بمشاركة نخبةٍ من المتخصصين في مجال الآثار والحضارة المصرية؛ حيث حاضر فيه الدكتورُ محمد عبد اللطيف، أستاذُ الآثار وعميدُ كلية السياحة والفنادق، والدكتورُ أيمن وهبى، أستاذُ اللغة المصرية القديمة ووكيلُ كلية الآداب، وتناولا الأبعادَ التاريخيةَ والحضاريةَ والإنشائيةَ للمتحف المصري الكبير، باعتباره أحدَ أكبرِ المشروعات الثقافية في العالم المخصَّصة لحضارةٍ واحدة.

أدار الصالونَ الدكتورُ عبد القادر مبارك، رئيسُ مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، الذي رحَّب بالحضور، مؤكدًا أهميةَ التعاون بين النادي والجامعة في دعم الأنشطة الثقافية والفكرية التي تُثري المجتمع الجامعي وتخدم رسالته التنويرية.

ورحَّب الدكتورُ شريف خاطر بجميع المشاركين في اللقاء، معربًا عن سعادته بإقامة هذه الندوة في رحاب نادي أعضاء هيئة التدريس، الذي يُعَدُّ منبرًا وطنيًّا وثقافيًّا رفيعًا يجسد قيمَ الانتماء والتواصل بين أساتذة الجامعة، مؤكدًا دعمَ مجلس جامعة المنصورة الكاملَ لأنشطة النادي ودوره الفاعل في ترسيخ قيم التعاون والتكامل داخل الأسرة الجامعية.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يُجسِّد مشروعًا حضاريًّا ضخمًا يليق بعظمة مصر وتاريخها، ويؤكد مكانتها العالمية كحاضنةٍ لأقدم وأغنى تراثٍ إنساني، مشيدًا بالجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الهوية الثقافية وإبراز الوجه المشرق للحضارة المصرية أمام العالم.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتورُ محمد عبد اللطيف المراحلَ المختلفة لإنشاء المتحف، موضحًا أهميتَه بوصفه نموذجًا متكاملًا للربط بين السياحة الثقافية والتعليمية، وأبرز ما يتضمنه من قاعات عرضٍ ومراكزَ خدميةٍ ومناطقَ بحثيةٍ تسهم في بناء منظومةٍ معرفيةٍ متكاملة، تعكس رؤيةَ مصر الحديثة في صون التراث وتعظيم قيمته التعليمية والسياحية.

كما تحدَّث الدكتورُ أيمن وهبى عن اللغة المصرية القديمة ودورها في تفسير النقوش والبرديات التي يحتضنها المتحف، موضحًا ما تمثله من قيمةٍ علميةٍ كبرى في إعادة قراءة تاريخ مصر بعيونٍ علميةٍ دقيقة، تُبرِز عبقريةَ الحضارة المصرية في توثيق معارفها عبر العصور، وتؤكد مكانةَ المتحف كمنبرٍ عالميٍّ للحوار الثقافي والمعرفي بين الشعوب.

كما 

وأكد الدكتور شريف خاطر، حرص الجامعة على تنفيذ مبادرات ريادية تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب والمجتمع،

