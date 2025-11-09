قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الشيخ خالد الجندي: الإلحاح في الدعاء عبادة عظيمة.. والله يحب سماع تضرع عبده

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإلحاح في الدعاء عبادة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع تضرع عبده، مشيرًا إلى أن من لم يتضرع إلى الله بمحض إرادته، قد يبتليه الله ليعود إليه خاشعًا متضرعًا.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه ليسمع تضرعه، قائلًا: "يبقى نتضرع بكرامتنا، نتضرع وإحنا أبناء العافية، من غير مرض ولا مصيبة ولا فقر، بدل ما نستنى البلاء عشان نتضرع".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التضرع عبادة مطلوبة، والإلحاح في الدعاء جزء من هذه العبادة، لأن الإلحاح يعني التكرار المستمر للطلب والدعاء بإخلاص وخشوع.

خالد الجندي يوضح الفرق بين المدح والثناء على الله

وبيّن الشيخ خالد الجندي، الفرق بين المدح والثناء، موضحًا أن المدح هو أن تقول: يا علي، يا كبير، يا رحيم، يا غفور، يا لطيف، أما الثناء فهو تكرار المدح، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا أحد أحب إليه الثناء من الله»، أي أن الله يحب تكرار المدح وتمجيده بأسمائه الحسنى.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذا المعنى ظاهر في سورة الفاتحة التي سماها النبي ﷺ "سورة الصلاة"، حيث قال الله تعالى في الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...»، موضحًا أن قول العبد: الرحمن الرحيم ورد مرتين، ولذلك قال الله: «أثنى عليّ عبدي»، أي كرر المدح والثناء.

وأكد الشيخ خالد الجندي على أن الثناء والتكرار في الدعاء هو طريق القرب من الله، وأن المؤمن العاقل يتضرع لله وهو في نعمة وعافية، حتى لا يُضطر إلى التضرع عند البلاء.

