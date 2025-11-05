قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
تزامنا مع بدء الصمت الانتخابي غدا.. ما عقوبة خرقه؟
الحكومة: تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين بالتأمين الصحى الشامل
يورتيتش مدرب بيرامديز: مواجهة الزمالك في السوبر تحد جديد رغم الغيابات
ديني

خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قراءة جديدة لقصة صاحب الجنتين الواردة في سورة الكهف، مؤكدًا أن تفاصيل الحوار بين الرجلين تكشف أن الرقابة الإلهية تشمل ما في الصدور كما تشمل ما يُقال أمام الناس.

وأوضح الجندي، أن القرآن سجّل حديث الغني مع صاحبه الفقير رغم أنه دار بعيدًا عن العلن، معتبرا ذلك دليلا على أن الله يطّلع على خفايا النفوس، ويحاسب الإنسان على ما يضمره قلبه قبل ما ينطق به لسانه. 

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج “لعلهم يفقهون” على قناة dmc،  أن الفقير لم يكن نبيًا أو صاحب جاه، ومع ذلك حظي حواره باهتمام إلهي، لأن العبرة ليست بالمكانة، بل بحقيقة المشاعر.

وأشار إلى أن قول الرجل: “أنا أكثر منك مالًا وأعز نفرًا” لم يكن مجرد تفاخر لفظي، بل انعكاسًا لغرور داخلي ونقص في الرضا، موضحًا أن الانحراف يبدأ من القلب، وأن النعم تتحول إلى نقمة عندما ينسب صاحبها الفضل لنفسه وينسى شكر الله عليها.

وبيّن الجندي أن المؤمن الحق هو من يراقب سريرته، لأن الله يعلم ما تخفي الصدور، مستشهدًا بالآية الكريمة: “وهو معكم أينما كنتم”.

 وختم قائلا: "الرسالة ليست عن الغنى والفقر فقط، بل عن القلوب.. فالحمد الصادق يحفظ النعم، والغرور يسقطها".


 


 

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

