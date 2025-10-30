خالد الجندي: أول من قال "أنا" في الكون كان إبليس.. وكل من سار على نهجه هلك

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنّ قصة صاحب الجنتين التي وردت في سورة الكهف تكشف لنا خطورة كلمة أنا، مشيراً إلى أن أول ما نُقل عن هذا الرجل بعد أن منّ الله عليه بجنتين، لم يكن الحمد أو الشكر، بل كانت كلمة "أنا"، التي تعبّر عن الغرور ونكران الفضل الإلهي.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن الكلمة الأولى التي تخرج من الإنسان بعد النعمة هي مرآة لما في قلبه، قائلاً: "كان المفروض يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد والفضل والعطاء، لكنه قال أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً، وكأنه هو الذي جلب لنفسه النعمة دون توفيق الله".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن هذا السلوك يعكس انحرافاً في الفهم، لأن نسب النعمة إلى النفس شرك خفي، موضحاً أن صاحب الجنتين وقع في نفس خطأ قارون الذي قال: "إنما أوتيته على علم عندي"، وهو نفس طريق إبليس والنمرود وفرعون، الذين هلكوا جميعاً بسبب كلمة "أنا".

وشدّد الجندي على أن الإنسان عندما ينسب الفضل إلى نفسه، كأنه جعل ذاته المنعِم بدل المنعَم عليه، مضيفاً: "الآية تقول في نهايتها (يا ليتني لم أشرك بربي أحداً)، أي أنه أدرك في النهاية أنه أشرك بنفسه حين ظن أنه صاحب الفضل".

وأكد أن هذه القصة القرآنية تحمل درساً عظيماً في التواضع وردّ الفضل إلى الله، قائلاً: "النعمة لا تُدوم إلا بالشكر، والشكر لا يكون إلا بالاعتراف أن كل ما نحن فيه من فضل الله وحده لا شريك له".