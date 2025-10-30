قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

خالد الجندي: العالم كله يشاهد حضارة بلادنا فى المتحف المصري الكبير وهذا إنجاز عظيم للرئيس السيسي

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هذه الحلقة هي "حلقة من حلقات الشكر لله سبحانه وتعالى والثناء عليه والحمد له"، مؤكداً أن الحمد والشكر والتحية يجب أن تُوجَّه أيضاً "لمن أجرى الله النعمة على يديه أو في عهده"، موجهاً الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظه الله.

وأوضح الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن "البعض يتحدث عن المتحف المصري الكبير ويقول متحف، وهي كلمة صحيحة لغويًا وأجازها مجمع اللغة العربية"، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الثقافي الكبير يمثل عمق الحضارة المصرية ويُعد مصدر فخر لكل المصريين.

وأضاف: "نحن في سعادة غامرة، فالعالم كله يشاهد حضارة بلدك، ويطالع مذكرات وأخبار أجدادك، ليرى من أنت وماذا فعلت، هذا كله يُضاف إلى إنجازات السيد الرئيس الذي يجب أن نقر ونعترف أن الله تبارك وتعالى وهبه من الأمور ما نحن في حاجة إليه في هذه الآونة التي نحياها، بفضل الله تبارك وتعالى".

وتابع الجندي قائلاً: "تحية إلى السيد الرئيس على إنجازاته وعلى ما عمله، وإن أنكره المنكرون أو جاحدوه، فإننا نقر ونعترف أن هذا الرجل وهبه الله عز وجل من الصفات الطيبة المباركة ما كنا في حاجة إليه".

وأشار إلى أن "أهم صفة في الرئيس السيسي أنه ينسب الأمر لله، ويقر بوحدانية الله، ويشكر الله ويحمده على نعمه، وهذا — بفضل الله — من أهم أسباب نجاحه وحفظه".

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن "الحمد والشكر لله من أعظم النعم التي غابت عن كثير من الناس"، مضيفًا: "نسمع الشكوى من كثيرين، لكن نادراً ما نسمع الحمد. الحمد نعمة، والثناء على الله نعمة، وشكر الله نعمة".

واستشهد الجندي بحديث الرسول ﷺ: «لم يشكر الله من لم يشكر الناس»، مضيفًا: "لذلك كان لابد قبل أن أبدأ كلمتي أن أوجه كل الشكر، والتحية، والتقدير، والاعتزاز بفضل الله علينا وعلى بلدنا".

وختم: "انظروا حولكم جيداً، ستدركون أن الله سبحانه وتعالى أكرم وأعز هذه البلاد وحماها ونجاها من كل شر وسوء. فابدؤوا بالشكر، واشكروا الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يقبل منا الحمد والشكر".
 

