تحذير "هام" من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
ديني

خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اختيار القرآن الكريم لكلمة "صاحبه" بدلًا من "صديقه" في بعض المواضع يعكس دقة التعبير القرآني، موضحًا أن الصاحب لا يُشترط أن يكون محبوبًا أو نِدًّا لصاحبه، بينما الصديق هو من يقوم على الصدق والمودة والتكافؤ في العلاقة.

الفرق بين الصديق والصاحب في القرآن؟

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن القرآن قال عن الرجلين في سورة الكهف: "قال له صاحبه وهو يحاوره"، ولم يقل "صديقه"، لأن بينهما فرقًا في الإيمان والنظر إلى نعم الله، فالمؤمن منهما لم يكن نِدًّا للآخر في الفكر والعقيدة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الصداقة تفترض نوعًا من الندية والمساواة، في حين أن الصحبة قد تكون في العمل أو السفر أو حتى السجن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا صاحبي السجن" في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، مضيفًا: “ما ينفعش يقول يا أصدقائي، لأن مافيش نِدّية بين يوسف ومن في السجن”.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن "صديق النبي" من هذا المنظور اللغوي، بل كان "صاحبه"، كما ورد في قوله تعالى: "إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا"، مشيرًا إلى أن كلمة "الصديق" هنا لقب آخر يدل على التصديق والإيمان، وليس على معنى المساواة أو الندية.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذا يفسر لماذا يُقال "أصحاب رسول الله" وليس "أصدقاء رسول الله"، لأنهم كانوا صحابته في الزمان والمكان والدعوة، لكن لا أحد منهم نِدٌّ له صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ خالد الجندي “القرآن لم يستخدم كلمة أصدقاء لأنها تحمل معنى المساواة، أما الصحبة فهي درجة أعمق في المعايشة دون اشتراط الندية، ولذلك قال تعالى صاحبه لا صديقه، لأن الإيمان درجات، والندّية لا تكون بين من يؤمن ومن يُنكر نعمة الله”.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القرآن الفرق بين الصديق والصاحب في القرآن الصديق الصاحب قال له صاحبه وهو يحاوره

