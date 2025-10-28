خالد الجندي: ما يجري في حياة العباد يقع ضمن الميزان الإلهي.. والله لا يظلم أحدا

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف «يخفض القسط ويرفعه» يحمل إثباتًا لكمال عدل الله سبحانه وتعالى، وكمال تدبيره لشئون خلقه، موضحًا أن كل أمر عند الله بميزان، وكل شيء في الكون يُدار بمقدار وحساب دقيق.

خالد الجندي: الله تعالى يدبر أمور خلقه بحكمة وعدل مطلقين

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن «القسط» هو الميزان والعدل، وهو عدل الله عز وجل الذي لا يظلم أحدًا، ولا يجور في حكمه، ولا يهضم حقًّا، مشيرًا إلى أن ما يجري في حياة العباد من أرزاق وأقدار وتقديرات كلها تقع ضمن هذا الميزان الإلهي الدقيق الذي لا يختل أبدًا.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الله تعالى يدبر أمور خلقه بحكمة وعدل مطلقين، فلا شيء ينزل إلا بقدر معلوم كما قال تعالى: «وما ننزله إلا بقدر معلوم» [الحجر: 21].

وأكد الشيخ خالد الجندي أن على الإنسان أن يعظم ربه، ويقبل عليه في الرخاء والشدة، والعسر واليسر، لأن كل ما يجري في الكون من تدبير إنما هو بعدل الله وعلمه الكامل بأحوال عباده.

وقال الشيخ خالد الجندي إن المؤمن الحق يجب أن يوقن بأن الله لا يظلم الناس شيئًا، وأن ميزان العدل الإلهي لا يختل أبدًا، داعيًا الجميع إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، والإقبال عليه في كل أحوالهم.