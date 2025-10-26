خالد الجندي: معرفة الله أصل العقيدة والإيمان.. وهذه خطورة الجهل بالله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن «مشكلة الناس جميعًا تتمثل في التنافس تارة بعلم وتارة بغير علم في التعرف على الله»، مؤكدًا أن «الخلل العقائدي الموجود عند كثير من الناس هو نتيجة عدم المعرفة اللائقة بالله تعالى».

الشيخ خالد الجندي: من يعرف الله حقًا لا يلجأ إلى غيره

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»، يوضح خطورة الجهل بالله، مشيرًا إلى أن «من يعرف الله حق المعرفة لا يلجأ إلى غيره، ولا يطمع في سواه، ولا يخاف إلا منه سبحانه وتعالى».

وتابع الشيخ خالد الجندي: «لابد أن نتعلم من رسول الله ﷺ كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فمعرفة الله هي أصل العقيدة والإيمان، ومن كان مع الله دام واتصل، ومن كان مع غير الله انقطع وانفصل».

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن «النبي ﷺ أوضح في حديثه لعِمران بن حُصين، حينما سأله قوم من أهل اليمن عن أول هذا الأمر، فقال لهم: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، وهو ما يبين أن الله تعالى كان ولا شيء قبله ولا شيء معه، وأنه بائن عن خلقه ومستغنٍ عنهم».

وأكد الشيخ خالد الجندي أن «أعظم فقه للقلوب هو معرفة الله بعظمته وجلاله وكبريائه، والإيمان بأنه الخالق الذي لا شريك له، المتصرف في خلقه عطاءً ومنعًا، وخفضًا ورفعًا، وحياةً وموتًا».

واستشهد الشيخ خالد الجندي بقوله تعالى: «الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا» [الطلاق: 12].