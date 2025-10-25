خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم ليكون معجزة باقية إلى يوم الدين، موضحًا أن إعجازه لا يمكن للبشر أن يجاروه أو يقاوموا أسلوبه العجيب البليغ الذي تحدى به الله الخلق جميعًا.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن بعض الناس — للأسف — انشغلوا عن القرآن الكريم بالخلافات والصراعات، بينما كان الأولى بالأمة أن تتفرغ لاكتشاف أوجه الإعجاز القرآني في ميادين اللغة والبيان والنفس والتاريخ والعلم وغيرها من المجالات التي لا نهاية لها.

وأكد أن الإعجاز القرآني كافٍ ليشغل العقول والقلوب عن أي جدل أو خصومة، مشيرًا إلى أن التدبر في القرآن الكريم يفتح للإنسان أبواب الخير والمعرفة والهداية التي لا يمكن أن يبلغها بغيره.

وأكد الشيخ خالد الجندي، إن الأمة لو ركزت في فهم معاني القرآن الكريم وتدبر إعجازه، لانشغلت بالخير عن الخلاف، وبالوحدة عن الفرقة، وبالعلم عن الجدل، ولأدركت أن في هذا الكتاب العظيم كنوزًا لا تنقضي وأسرارًا لا تنتهي.