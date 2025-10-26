قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا قال الغزاوي عن انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
كانت راجعة من المدرسة.. مصرع طفلة صدمها أتوبيس في المنوفية
مفيش أبعاد طائفية.. الداخلية تحذر من استغلال خلاف عائلتين بسبب ارتباط شاب وفتاة
موعد ومكان عزاء شقيق فريدة سيف النصر
بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا
بيلنجهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني
الهلال السعودي يكشف عن تطورات علاج سالم الدوسري من الإصابة
إعلام إسرائيلي: إصابة 12 جنديا على حدود قطاع غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
خلصت خلاص.. النقابة العامة تعلن عن انفراجة كبرى في أزمة بنج الأسنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: هذا الذكر باب من أبواب الجنة والنبي أوصى أمته بترديده

خالد الجندي
خالد الجندي
أحمد سعيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن على العبد أن يرضى بقضاء الله ويصبر على ما قدره له، مؤكدًا أن هذا الرضا والصبر يثمران آثارًا إيمانية عظيمة تعود على الإنسان بخير ورفعة في الدنيا والآخرة.

الشيخ خالد الجندي: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بذكرٍ عظيم هو كنز من كنوز الجنة. 

واستشهد خالد الجندي بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله»، رواه البخاري ومسلم.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» ليس مجرد ذكر باللسان، بل هو تسليم وتفويض كامل لله تعالى، مشيرًا إلى أن الحول بيد الله، والقوة بيد الله، والمنعة والاستطاعة كلها بيد الله وحده، وقال: «الذي يجيب الدعاء هو الله، الذي يسمعك هو الله، الذي يعلم حالك ومستقبلك وماضيك هو الله، الذي يعرف داءك ودواءك هو الله، فلماذا تلجأ لغير الله؟».

وتابع الشيخ خالد الجندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الإمام أحمد: «ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله»، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة».

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن هذا الذكر العظيم كلمة من تحت العرش كما جاء في المستدرك للحاكم، وفيه يقول الله تعالى عندما يقول العبد «لا حول ولا قوة إلا بالله»: «أسلم عبدي واستسلم».

وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذه الكلمة تجمع معاني الإسلام، والاستسلام، والتفويض، والتوكل على الله، وهي تعبير عن الإيمان العميق بالقضاء والقدر، وأن كل الأمور بيد الله عز وجل، مستشهدًا بقوله: «فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن».

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

روبيو

بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة

ترشيحاتنا

ريال مدريد وبرشلونة

الكلاسيكو.. ريال مدريد يتقدم 2-1 على برشلونة بالدوري الإسباني

برشلونة

فيرمين لوبيز يسجل هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدوري الإسباني

لارا سكاكيني

الاتحاد المصري للفروسية يرحّب بقرار الفارسة لارا سكاكيني تمثيل مصر بدلًا من ألمانيا في البطولات الدولية

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد