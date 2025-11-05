قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة

عبد الرحمن محمد

 قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قراءة جديدة لقصة صاحب الجنتين، الواردة في سورة الكهف، مؤكدًا أن تفاصيل الحوار بين الرجلين تكشف أن الرقابة الإلهية تشمل ما في الصدور كما تشمل ما يُقال أمام الناس.

وأوضح الجندي في حلقة خاصة من برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc،  أن القرآن سجّل حديث الغني مع صاحبه الفقير رغم أنه دار بعيدًا عن العلن، معتبرا ذلك دليلا على أن الله يطّلع على خفايا النفوس، ويحاسب الإنسان على ما يضمره قلبه قبل ما ينطق به لسانه. 

وأضاف أن الفقير لم يكن نبيًا أو صاحب جاه، ومع ذلك حظي حواره باهتمام إلهي، لأن العبرة ليست بالمكانة، بل بحقيقة المشاعر.

وأشار إلى أن قول الرجل: “أنا أكثر منك مالًا وأعز نفرًا”؛ لم يكن مجرد تفاخرا لفظيا، بل انعكاسًا لغرور داخلي، ونقصا في الرضا، موضحًا أن الانحراف يبدأ من القلب، وأن النعم تتحول إلى نقمة عندما ينسب صاحبها الفضل لنفسه وينسى شكر الله عليها.

وبيّن الجندي أن المؤمن الحق هو من يراقب سريرته، لأن الله يعلم ما تخفي الصدور، مستشهدًا بالآية الكريمة: “وهو معكم أينما كنتم”. 

وختم قائلا: "الرسالة ليست عن الغنى والفقر فقط، بل عن القلوب.. فالحمد الصادق يحفظ النعم، والغرور يسقطها".

