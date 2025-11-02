قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المتحف المصري الكبير.. موعد الفتح أمام الجمهور وسعر التذاكر والجولات والعملات التذكارية

محمد غالي

يبحث عدد كبير من الراغبين في زيارة المتحف المصري الكبير، في معرفة موعد الفتح أمام الجمهور وسعر التذاكر والجولات والعملات التذكارية, والذي يمثل المتحف المصري الكبير حدثا ثقافيا وتاريخيا استثنائيا يجسد مكانة مصر الحضارية ودورها الرائد في حفظ التراث الإنساني. 

ويقام المتحف في موقع استراتيجي فريد بالقرب من أهرامات الجيزة، ليكون أكبر صرح أثري وثقافي في العالم مخصص بالكامل للحضارة المصرية القديمة، جامعا بين عبق التاريخ وروح الحداثة في تصميم معماري مهيب يعكس عظمة المصريين القدماء.

المتحف المصري الكبير

موعد فتح المتحف الكبير أمام الجمهور

ويفتح المتحف أبوابه أمام الزوار رسميا في الرابع من نوفمبر المقبل، ليستقبل جمهوره من داخل مصر وخارجها ضمن أجواء احتفالية ضخمة، تمتد ساعات عمله من الثامنة والنصف صباحا حتى السابعة مساء من الأحد إلى الجمعة، ومن الثامنة والنصف صباحا حتى العاشرة مساء يومي السبت والأربعاء، على أن يغلق شباك التذاكر قبل الإغلاق بساعة واحدة فقط. 

وأكدت إدارة المتحف أن الحجز متاح حصريا عبر الموقع الرسمي، محذرة من التعامل مع أي منصات غير معتمدة حفاظا على حقوق الزوار وضمان تجربة آمنة ومنظمة للجميع.

ويعد افتتاح المتحف المصري الكبير تتويجا لجهود استمرت سنوات طويلة من العمل المتواصل، ليصبح المشروع الثقافي الأهم في القرن الحادي والعشرين، وشاهدا خالدا على عبقرية الإنسان المصري وقدرته على صون تراثه وتقديمه للعالم بصورة عصرية تليق بتاريخ يمتد لأكثر من سبعة آلاف عام. 

ومن المتوقع أن يسهم الافتتاح في تنشيط الحركة السياحية وزيادة الإقبال على زيارة مصر باعتبارها وجهة عالمية للتاريخ والثقافة.

أسعار الدخول والجولات الإرشادية المتحف المصري الكبير

وفيما يتعلق بأسعار الدخول والجولات الإرشادية بعد الافتتاح الرسمي، أكدت إدارة المتحف أن الأسعار المقررة للمصريين ستظل دون تغيير، بينما ستشهد زيادة طفيفة قدرها خمسة دولارات فقط للزوار الأجانب، في إطار الحفاظ على التوازن بين دعم الزيارات المحلية وتحقيق العائد السياحي المطلوب.

أسعار التذاكر المتحف المصري الكبير

وتبلغ أسعار التذاكر العادية للمصريين 200 جنيه للبالغين و100 جنيه للأطفال والطلاب وكبار السن، وللعرب والأجانب 1450 جنيها للبالغين و730 جنيها للأطفال والطلاب، أما للعرب والأجانب المقيمين في مصر فتبلغ 730 جنيها للبالغين و370 جنيها للأطفال والطلاب. 

وتبدأ أسعار الجولات الإرشادية للمصريين من 350 جنيها للبالغين و175 جنيها للأطفال والطلاب وكبار السن، بينما تبلغ للعرب والأجانب 1950 جنيها للبالغين و980 جنيها للأطفال والطلاب، وللمقيمين في مصر 980 جنيها للبالغين و500 جنيه للأطفال والطلاب.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح مجموعة من العملات التذكارية المصنوعة من الذهب والفضة احتفالا بافتتاح المتحف، جاءت بتصميمات مستوحاة من الرموز الفرعونية الشهيرة التي تعكس روح الفن المصري القديم. 

وتطرح العملات في فئات متعددة تشمل فئة الجنيه الواحد بسعر 2580 جنيها للفضية و84000 جنيه للذهبية، وفئة الخمسة جنيهات بسعر 3010 جنيهات للفضية و420000 جنيه للذهبية، وفئة 25 جنيها بسعر 4042 جنيها للفضية و472500 جنيه للذهبية، إلى جانب فئة 50 جنيها بسعر 4300 جنيه للفضية و498750 جنيها للذهبية، وأخيرا فئة 100 جنيه بسعر 5160 جنيها للفضية و551250 جنيها للذهبية. 

وتعد هذه الإصدارات من القطع النادرة التي تستهدف محبي التراث وهواة الاقتناء حول العالم، لتصبح جزءا من الذاكرة التاريخية لحدث يخلد اسم مصر في سجلات الثقافة العالمية.

