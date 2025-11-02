قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشاركة سعودية لافتة في افتتاح المتحف المصري الكبير
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض في روض الفرج
وزيرا الكهرباء والري يبحثان تعظيم عوائد المحطات الكهرومائية وإدارة أصول السد العالي
حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بمحافظة القاهرة
4 طلاب يلقون قطة فى النيل.. والحبس مع الشغل عقوبة قـ.ـتل الحيوانات بالقانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم
وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل
الدردير يعلق على وجود مجدي يعقوب في افتتاح المتحف المصري الكبير

باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي وجود السير مجدي يعقوب في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حتة الاثار الحقيقية اللي تستاهل تتشال علي الراس".

وكان قد قال الدكتور مجدي يعقوب، الجراح العالمي، إن نفس السعي نفس الإيمان بأن العناية بالإنسان أيا كان جنسيته أو ديانته أو عقيدته هي أعظم هدية قدمتها حضارتنا للعالم.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في افتتاح المتحف المصري الكبير .

ويشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

ويأتي هذا الافتتاح ليؤكد أن مصر الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، مستندة إلى إرثها الحضاري العريق الذي ألهم العالم على مدار آلاف السنين.

