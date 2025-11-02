قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد الباسط يعلق على خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام ألمانيا
اليوم.. سيراميكا كليوباترا يُواجه بتروجت سعيًا لتأكيد الصدارة ومواصلة الانتصارات في الدوري
مشاركة سعودية لافتة في افتتاح المتحف المصري الكبير
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض في روض الفرج
وزيرا الكهرباء والري يبحثان تعظيم عوائد المحطات الكهرومائية وإدارة أصول السد العالي
حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بمحافظة القاهرة
4 طلاب يلقون قطة فى النيل.. والحبس مع الشغل عقوبة قـ.ـتل الحيوانات بالقانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير وثيقة فخر ووعي

كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير كانت معبرة وشاملة، حملت في طياتها رسائل عميقة من الفخر والاعتزاز بتاريخ مصر العظيم، وأبرزت رؤية الدولة المصرية في الجمع بين عظمة الماضي وطموح المستقبل.

وأشارت العسيلي في بيان لها إلى أن الرئيس السيسي وضع خلال كلمته أمس خريطة واضحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي الذي شكّل هوية المصريين وصنع حضارتهم عبر آلاف السنين، موضحة أن المتحف المصري الكبير يُجسد هذه الفلسفة الوطنية التي تربط بين التاريخ والحداثة في منظومة متكاملة للهوية المصرية.

وأضافت النائبة أن المتحف المصري الكبير لا يُعد مجرد صرح أثري، بل هو رمز لوعي الدولة بقيمة الثقافة كقوة ناعمة تعزز مكانة مصر عالميًا، وتؤكد ريادتها في تقديم نموذج حضاري وإنساني يُبرز إسهامات المصريين في بناء التاريخ الإنساني منذ فجر الحضارة.

وأكدت العسيلي أن هذا المشروع العملاق، الذي يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية نادرة، يمثل رسالة سلام من مصر إلى العالم، ويعكس ما وصلت إليه الدولة من قدرة على تنفيذ مشروعات كبرى بمعايير عالمية، تجمع بين الأصالة والتطور، وتفتح آفاقًا جديدة للسياحة الثقافية والتنمية الاقتصادية.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بيانها قائلة: “كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح لم تكن مجرد خطاب رسمي، بل كانت رسالة وعي واعتزاز ووفاء للتاريخ المصري، تؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة لن يكتمل إلا بصون تراث الأمة وحماية هويتها الحضارية التي ألهمت الإنسانية منذ آلاف السنين.”

النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع التدريبي الثالث عشر بمركز سقارة اليوم الأحد بمشاركة 450 متدربًا

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: تنفيذ 2800 نشاط لوحدات السكان في 25 محافظة و228 ألف مستفيد

عايدة محي الدين رئيس اتحاد محلي العاصمة الإدارية

عايدة محي الدين: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وسيحقق مكاسب بالجملة

بالصور

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد