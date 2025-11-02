برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير وثيقة فخر ووعي

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير كانت معبرة وشاملة، حملت في طياتها رسائل عميقة من الفخر والاعتزاز بتاريخ مصر العظيم، وأبرزت رؤية الدولة المصرية في الجمع بين عظمة الماضي وطموح المستقبل.

وأشارت العسيلي في بيان لها إلى أن الرئيس السيسي وضع خلال كلمته أمس خريطة واضحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي الذي شكّل هوية المصريين وصنع حضارتهم عبر آلاف السنين، موضحة أن المتحف المصري الكبير يُجسد هذه الفلسفة الوطنية التي تربط بين التاريخ والحداثة في منظومة متكاملة للهوية المصرية.

وأضافت النائبة أن المتحف المصري الكبير لا يُعد مجرد صرح أثري، بل هو رمز لوعي الدولة بقيمة الثقافة كقوة ناعمة تعزز مكانة مصر عالميًا، وتؤكد ريادتها في تقديم نموذج حضاري وإنساني يُبرز إسهامات المصريين في بناء التاريخ الإنساني منذ فجر الحضارة.

وأكدت العسيلي أن هذا المشروع العملاق، الذي يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية نادرة، يمثل رسالة سلام من مصر إلى العالم، ويعكس ما وصلت إليه الدولة من قدرة على تنفيذ مشروعات كبرى بمعايير عالمية، تجمع بين الأصالة والتطور، وتفتح آفاقًا جديدة للسياحة الثقافية والتنمية الاقتصادية.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بيانها قائلة: “كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح لم تكن مجرد خطاب رسمي، بل كانت رسالة وعي واعتزاز ووفاء للتاريخ المصري، تؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة لن يكتمل إلا بصون تراث الأمة وحماية هويتها الحضارية التي ألهمت الإنسانية منذ آلاف السنين.”