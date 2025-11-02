رئيس اتحاد المبدعين: المتحف المصري الكبير بداية عصر حضاري جديد

أكد الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب (عضوا الأمم المتحدة)، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثا تاريخيا عالميا يجسد قوة مصر الحضارية وريادتها الثقافية، مؤكداً أن هذا الافتتاح ليس مجرد فعالية رسمية بل بداية لعصر حديث تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيد فيه مصر تقديم تاريخها الإنساني الخالد برؤية تكنولوجية معاصرة.

وأشار الدكتور أحمد نور -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء السبت- إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل مدينة حضارية متكاملة تتناغم فيها عبقرية المصري القديم مع إبداع الإنسان المعاصر، ليصبح منصة عالمية تجمع بين الثقافة والسياحة والابتكار، وتجدد دور الحضارة المصرية كجسر تواصل إنساني بين الماضي والمستقبل.

وأضاف أن هذا الصرح العظيم يعزز من القوة الناعمة لمصر والعالم العربي، ويبرهن على قدرة الدولة المصرية على تحويل الحلم إلى إنجاز واقعي أبهر العالم من خلال إدارة متقنة ورؤية استراتيجية تجعل من الثقافة والاستدامة محركين أساسيين للتنمية.

وأكد رئيس اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب أن المتحف الكبير ليس مجرد مبنى يضم آثارا، بل مدينة حضارية متكاملة تتحدث جدرانها بلغات الفن، وتصغي ممراتها لخطوات التاريخ وتنير أروقتها عقول الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن ما يميز هذا المشروع العملاق هو قدرته على الجمع بين عبقرية الأجداد وأدوات الحاضر، بين الحجر والعقل، بين الهوية والتكنولوجيا، فقد شاهدنا في هذا الافتتاح العالم أجمع وهو ينظر بإعجاب إلى مصر بوصفها نموذجا للإرادة والابتكار ووجهة حضارية ملهمة تعيد الاعتبار لمكانة الثقافة في نهضة الأمم.

وباسم اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب وقطاع التراث الثقافي والمتاحف باتحاد المبدعين العرب، ثمن الدكتور أحمد نور هذا الجهد الوطني الهائل، داعيا المؤسسات الثقافية والإعلامية العربية إلى تعظيم الاستفادة من هذا المشروع الفريد وتعزيز التعاون من أجل تقديم حضارتنا للعالم بصورة تعكس روح مصر وعمقها الحضاري ورؤيتها الإنسانية.

واختتم الدكتور أحمد نور تصريحه قائلا:"المتحف المصري الكبير ليس نهاية الإنجاز بل بداية عهد تتحدث فيه الحضارة بصوت المستقبل وتصبح الثقافة قوة تلهم وتبني وتنير الطريق للأجيال القادمة".