سفارة قبرص بالقاهرة: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير "مهيب"

وصفت سفارة قبرص بالقاهرة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه " مهيب".

وذكرت السفارة - عقب حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أنه تم افتتاح المتحف المصري الكبير، والواقع بالقرب من أهرامات الجيزة، في حفل "مهيب" بحضور رئيس جمهورية قبرص، نيكوس كريستودوليديس، إلى جانب عدد كبير من الزعماء من جميع أنحاء العالم، وأعقب حفل الافتتاح جولة لمجموعة توت عنخ آمون.

وأكدت السفارة أن المتحف يعد أكبر متحف في العالم مخصص لثقافة قديمة واحدة.. مشيرة إلى أن العلاقات القبرصية المصرية تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد.