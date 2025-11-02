قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أضخم دعاية.. افتتاح المتحف المصري الكبير يبهر العالم

المتحف المصري
المتحف المصري
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حلمًا طال انتظاره، يليق بعظمة الحدث ومكانة مصر التاريخية، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح يعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ أكبر مشروع ثقافي في العالم الحديث.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته في الحفل أن مصر هي أرض الحضارة والتاريخ، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر واليابان في تنفيذ المشروع، وموجهًا الشكر لجميع العاملين الذين ساهموا في خروج المتحف بهذه الصورة المشرفة.

وتابع  أن ما شهدته مصر بالأمس لم يكن مجرد حفل افتتاح، بل ترويج واسع للسياحة المصرية على المستويين العربي والعالمي، مؤكدًا أن هذا الحدث سيُسجل في المذكرات الرسمية وينشر عبر وسائل الإعلام الدولية باعتباره أضخم دعاية للمتحف المصري الكبير منذ بدء العمل به.

وأوضح أن ما تضمنه الحفل من ترانيم وابتهالات وألحان نوبية عكس روح الشعب المصري وتاريخه الممتد، مؤكدًا أن المزج بين الأصالة والحداثة في الفعاليات الفنية يعبّر عن عمق الحضارة المصرية وعراقتها أمام العالم.

