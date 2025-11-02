أحمد حلمي: افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة تفرح القلب بجد

نشر الفنان أحمد حلمي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشيد فيه بافتتاح المتحف المصري الكبير، ومشاركته فى إحدى فقرات احتفالية أمس.

وقال أحمد حلمي: افتتاح المتحف المصري الكبير كان حاجة تفرّح القلب بجد، لوحات فنيه بتعبر عن العظمة والحضارة والجمال المصري الأصيل.

وأضأف أحمد حلمي : الإبهار كان فوق الوصف، إخراج وإضاءة وديكور وموسيقي وملابس ومونتاج وإشراف وإنتاج وكل حاجه في الافتتاح تخليك تحس إنك جوه التاريخ نفسه.

وأوضح أحمد حلمي: كل الشكر والتقدير لكل واحد شارك في الحلم ده واشتغل عليه بمجهود وتعب علشان يطلع بالشكل العظيم ده، وتحيا مصر.

مشاركة أحمد حلمي فى افتتاح المتحف الكبير

وقد كشف الفنان أحمد حلمي، عن مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت 1 نوفمبر.

وكتب أحمد حلمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": شرفت أن أكون جزءا من مشروع المتحف المصري الكبير، شاركت بصوتي في تجربة الواقع المدمج الجديدة اللي بتخلي الزوار يعيشوا التاريخ بشكل عمرهم ما شافوه قبل كده".

وأكمل :"المتحف ده مش مجرد مكان بيعرض آثار، ده حكاية بلد عمرها آلاف السنين، وبيحكيها كل حجر وكل تمثال، فخور إني كنت صوت من الأصوات اللي بتنقل الحكاية دي للعالم تحيا مصر".

أحمد حلمي يحتفي بالمتحف المصري الكبير

وسبق أن أشاد الفنان أحمد حلمي، بالترتيبات الجارية المتعلقة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير التي ستشهدها مصر أول نوفمبر.

ونشر أحمد حلمي مقطع فيديو للمتحف المصر ي الكبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلق عليه قائلا: تحيا مصر، بعد أكثر من 3 عقود على إعلان فكرته و20 عامًا من أعمال البناء المتواصلة، تستعد مصر أخيرًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث يوصف بأنه الحدث الثقافي الأكبر في القرن الحادي والعشرين.

ويعد المتحف، الذي يقع على بعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم، إذ يجمع تحت سقف واحد أغلب كنوز الحضارة المصرية القديمة، بما في ذلك المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مجتمعة أمام الجمهور.

ويمتد المتحف على مساحة 90 ألف متر مربع ضمن موقع تبلغ مساحته 50 هكتارًا، أي ما يعادل نحو ستة أضعاف حجم المتحف المصري القديم في ميدان التحرير.