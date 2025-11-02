دي بنت أساسًا.. عمرو وهبة يكشف حقيقة مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير|صور

كشف الفنان عمرو وهبة عن حقيقة مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي زُعم أنها له أثناء الفعالية.

وشارك عمر وهبة صورة لإحدى المشاركات في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وعلق: "يا جماعه أقسم بالله ما أنا، دى بنت أساساً".

وشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.