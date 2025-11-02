«تعالوا اتفرجوا على حضارة مصر» .. يسرا توجّه رسالة للزوّار بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وجّهت الفنانة يسرا، رسالة للزوّار بعد إقامة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وأعربت عن سعادتها وشعورها بالفخر بافتتاح المتحف.

وقالت يسرا في فيديو نشرته عبر حسابها بـ«انستجرام»: "أهلًا بيكم في مصر، أهلًا بضيوف مصر".

وأضافت يسرا في الفيديو: "تعالوا نورونا، واتفرجوا على حضارة مصر العظيمة، في المتحف المصري أكبر متحف في العالم.. أهلًا بيكم".



وشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.