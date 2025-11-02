وزير الثقافة السعودي: تشرّفت بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

شارك الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، ، في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير .



وقال وزير الثقافة في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نيابة عن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله، تشرفت بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، ونقل تحيات قيادتنا الرشيدة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياتهما لجمهورية مصر الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار".

وشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.